BBB 24: Davi revela que quer escrever livro. Saiba o tema

Em conversa no BBB 24, Davi faz planos para escrever um livro e revela detalhes de como será sua criação

O brother Davi já está pensando em sua vida fora do BBB 24, da Globo. Tanto que ele contou que quer escrever um livro e até já sabe qual será o tema.

Em uma conversa com seus aliados, ele contou que quer escrever um livro sobre sua experiência no Big Brother Brasil. “Temos muito para contar”, disse ele.

E completou: “Eu vou comprar um caderno de 300 folhas e escrever a história desde que saí de casa até chegar aqui dentro. Muito ‘fala, fala’, ‘disse, me disse’, muita confusão. Mas o sentimento é de gratidão”.

Carolina Dieckmann defende Davi

A atriz Carolina Dieckmann fez um comentário ao ler sobre um medo de Davi após o BBB 24, da Globo. Em um desabafo no confinamento, ele disse que tem receio de não conseguir se sustentar enquanto faz a faculdade de medicina, já que não conseguirá trabalhar neste período por causa da intensidade dos estudos.

Davi falou: "O meu maior medo, que gerou agora dentro de mim, é eu não ter dinheiro para concluir os 10 anos de faculdade que tenho para fazer. E se eu não tiver dinheiro para me manter estudando? Eu vou entrar na faculdade de manhã e sair à noite. Eu fico me perguntando se vou ter que parar de estudar mais uma vez para poder trabalhar e ter que me sustentar".

Com isso, Dieckmann refletiu sobre a desigualdade no Brasil. "Não é sobre BBB, é sobre o Brasil. Não é 'mimimi', é falta de oportunidade num país extremamente desigual. Não é para falar só do Davi, é para falar de todos os meninos como ele. E são muitos", afirmou.