BBB 24: Davi revela o que quer falar para o Boninho

Em conversa com Alane no BBB 24, Davi surpreende ao contar o que espera dizer para Boninho ao encontrá-lo após o reality show

O brother Davi surpreendeu ao contar o que deseja falar para o diretor Boninho após o fim do BBB 24, da Globo. Em uma conversa com Alane, ele contou que aguarda ansiosamente pelo encontro com o diretor famoso para fazer um agradecimento especial.

Davi contou que só tem a agradecer pela oportunidade de entrar no reality show. "Eu quero dar um abraço nele. Ele me deu uma oportunidade de estar aqui dentro, de entrar aqui, de mudar a minha vida. Eu quero sair daqui, chegar e falar: ‘Obrigado’, e dar um aperto de mão. Olhar no olho dele para agradecer mesmo. Porque isso é único”, afirmou ele.

E completou: "Poderia estar outras pessoas no meu lugar, mas eu estou aqui. Eu quero agradecer. Sou um menino que vim da favela, a casa de minha mãe fica na frente da ribanceira, eu rodo aplicativo, eu não sou uma pessoa que tem visibilidade, eu não sou famoso”.

Davi falando pra Alane que quando ele sair do #BBB24, quer dar um abraço no criador do programa, aka @boninhopic.twitter.com/rZF0zTnjo1 — Cyclops was right (@CyclpsWsRght) April 2, 2024

Davi já pensa na vida fora do Big Brother Brasil

Com o BBB 24 chegando em sua reta final, os brothers estão cada vez mais se preparando para a vida real fora do reality show da Globo. Após participarem de uma ação patrocinada na manhã desta segunda-feira, 1, Davi explicou aos aliados do quarto Fada como será sua relação com os rivais ao final da competição.

Tudo começou com o baiano contando sua interação com Lucas Henrique, um de seus adversários no jogo. "Tava pegando três hambúrgueres ali, eu falei assim: 'Vai ser um de cada'. Aí, o Lucas: 'É, né, pra não ter ciúmes", relatou o jovem aos risos

"O que eu faço com o Davi?", declarou Alane, que estava presente no mesmo cômodo da casa. O brother, por sua vez, seguiu gargalhando. "Davi é jogo, jogo, jogo até nas ações", observou Isabelle após o relato do amigo.

O baiano, então, esclareceu: "Não é que é jogo, jogo, jogo. Eu levo minhas coisas a sério. Cada um tem sua forma de levar suas paradas, eu tenho minha posição referente a qualquer coisa", rebateu Davi. Em seguida, ele reforçou que seu embate com os demais brothers existe apenas no confinamento.

"Já te falei, passou da porta daqui pra dentro, meu irmão... A gente veio aqui pra isso [jogar]. Saiu pra lá pra fora, é outra conversa. Chegar no dia 101, acabou, velho. Chamar todo mundo, abraçar todo mundo", se divertiu o motorista de aplicativo, por fim.