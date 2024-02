BBB 24: Davi revela incômodo e principal alvo: "Minha primeira prioridade"

Em conversa com Alane, Davi desabafou sobre um incômodo com um brother, que se tornou seu principal alvo no BBB 24

Davi declarou seu alvo no Big Brother Brasil 24. Após ser indicado ao paredão e vetado da Prova do Líder por Lucas Henrique, o baiano revelou que o brother é o seu principal alvo na casa.

Em conversa com Alane na academia, ele demonstrou seu incômodo com o carioca. "Até vou conversar mais sério com Lucas, porque, tipo assim, o cara vota em mim, me bota no Paredão e fica falando comigo como se nada estivesse acontecendo. Isso está me incomodando", disparou.

Em seguida, Davi recordou o fato do brother ter colocado ele e Isabelle no paredão: "Ele botou eu e minha amiga no paredão e fala comigo como se nada estivesse acontecendo. Eu não sei se ele faz isso para provocar...mas eu vou chamar ele para conversar".

"Eu acho que ele quer amenizar", opina Alane. "Se ele quisesse amenizar, tipo assim, como ele falou comigo essa semana: 'eu não vou ficar pegando no seu pé se eu for Líder de novo'. Eu não acredito. Eu não sou besta. Eu acredito que ele e Bin Laden querem se aproximar mais de mim para querer achar mais defeito em mim ou para querer ver meus erros", discordou.

A bailarina dá seu ponto de vista: "Ou porque viram que tu voltou e estão com medo de saírem como errados". O motorista de aplicativo discordou e reiterou que acredita que os brothers querem se aproximar para achar seus defeitos.

"Se tu fosse Líder, tu colocaria ele?", perguntou a paraibana. "Como eu falei com você, ele é meu alvo, minha primeira prioridade aqui na casa. Como eu te falei, eu não mudo minha concepção de voto não. Eu me comprometo com os meus votos, a não ser que as pessoas me façam mudar isso aí", explicou Davi.