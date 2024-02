BBB 24: Davi revela como foi o primeiro encontro com a namorada: “Gastei tudo”

Depois de ser rotulado como ‘mão de vaca’ no BBB 24, Davi surpreende ao revelar que investiu salário inteiro no primeiro date com a namorada

Durante a manhã desta sexta-feira, dia 16, Davi surpreendeu ao compartilhar detalhes de seu relacionamento com Mani Reggo. Após ser rotulado como 'mão de vaca' no Big Brother Brasil 24, o motorista de aplicativo mostrou uma faceta diferente ao revelar que investiu todo o seu salário em uma ocasião especial, o primeiro encontro com a namorada.

Enquanto conversava com os colegas de confinamento na área externa da casa, Davi contou que decidiu gastar todo dinheiro que tinha para impressionar a amada: "Eu estava no Exército e era recruta. Recruta do Exército recebe só mil reais. Aí eu recebi o meu salário, e ela tem uma lanchonetezinha em frente ao Quartel onde eu servia”, iniciou.

“Eu peguei o dia que eu tinha marcado de sair com ela. Eu tinha pago todas as minhas contas e tinha sobrado 465 reais na minha carteira. Aí eu falei: 'bora sair, estou com dinheiro hoje”, disse o baiano, que fez questão de começar pagando a gasolina para o encontro: “Aí eu botei 100 reais todo empolgado, e só ficou 365”, ele contou.

Na sequência, o motorista e sua amada se jogaram na noitada com tudo que tinham direito: "A gente foi para o bar, eu paguei a entrada, que foi 20 reais cada. No total, ficou 325 reais", disse o brother. Davi também explicou que disse para a comerciante e assistente social não se preocupar com o valor final e pedir tudo o que quisesse.

“Eu estava querendo mostrar para ela que eu era o dono da banca, mas duro”, disse o brother, que pagou os 300 reais da conta no fim da noite. Mas o perrengue começou pela manhã, quando Mani chamou o motorista para tomar café. Sem dinheiro, ele pegou pó de café emprestado com sua irmã e explicou sua situação para a pretendente.

"Deixa eu te falar uma coisa. Só tem o café preto, está certo? Porque o dinheiro que eu tinha na mão eu gastei tudo com você, e era o resto do meu salário todo’. Ela nem tomou o café preto. Ela falou assim: 'entra no carro que eu vou pagar a padaria. E fica tranquilo que o que você precisar aí você me fala, e quando você receber a gente resolve'”, disse Davi.

No dia seguinte, ela queria tomar café na padaria, mas ele já tinha usado todo o dinheiro. Ele diz que tentou ir a um mercadinho onde poderia comprar… pic.twitter.com/3ZQK7sU9NY — Africanize (@africanize_) February 16, 2024

“Aí começou a nossa parceria", o brother se derreteu pela amada e os colegas de confinamento aplaudiram a atitude do motorista: "Aí virou amor", disse Matteus. Vale lembrar que o baiano já tinha sido rotulado como ‘pão duro’ por revelar que costuma economizar dinheiro no relacionamento. Ele explicou que controla o dinheiro para não 'sair esbanjando'.

Davi abre o jogo sobre planos para o futuro com Mani:

Ainda na manhã desta sexta-feira, 16, Davi abriu seu coração sobre os planos futuros com Mani Reggo. Apesar das especulações sobre uma suposta traição, e de até ter sido rotulado como 'adúltero' por Dado Dolabella fora do BBB 24, o motorista reafirmou sua fidelidade e revelou que está pronto para dar o próximo passo e oficializar a sua relação.