BBB 24: Davi reclama do 'Tá com Nada': "Todo mundo é culpado"

Irritado com a punição do 'Tá com Nada', Davi reclama sobre as atitudes dos brothers que os levaram até essa consequência; confira!

Durante a madrugada desta quinta-feira, 7, Fernanda cometeu uma infração gravíssimas e todos da casa do BBB 24 foram punidos com o 'Tá Com Nada'. Com essa consequência, todos os participantes foram colocados em uma dieta básica, impactando na alimentação do VIP e da Xepa. A punição, no entanto, não deixou Davi nem um pouco feliz.

Após passar a tarde toda reclamando dos acontecimentos da casa, Davi se mostrou irritado com outros brothers que também estão reclamando do 'Tá Com Nada'. Segundo o baiano, todos estão sob essas condições devido a consequências das atitudes de todos na casa, então eles não deveriam reclamar da punição gravíssima.

"As pessoas queriam que esse dia chegasse. 'Ah, bora acelerar'. Acelerou, pronto, entramos. E vai reclamar agora? E num queria que chegasse? E por que vai reclamar? Não tem justificativa, as pessoas que queriam estar aqui nessa situação, não tem justificava. Todo mundo é culpado, mas tem pessoas queriam estar aqui", opinou Davi em conversa com Isabelle na área externa.

💬 Davi sobre o Tá Com Nada #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/0Eg9cOpMun — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024

Mais cedo, Davi também afirmou que a punição tinha um grande culpado, mas não citou nomes. "As pessoas aceleraram essa p*rra. Uma pessoa acelerou, né? Você sabe quem foi", disse o brother para a cunhã.

O que é o 'Tá Com Nada'?

À medida que os participantes do BBB 24 violam as regras do programa, eles adicionam pontos ao 'Vacilômetro', um termômetro de infrações, que acabou explodindo em consequência da grande perda de estalecas pela casa. Com isso, todos os participantes foram parar no 'Tá Com Nada'.

Fernanda causou o incidente ao entrar na Casa mais vigiada do Brasil com uma taça de bebida da festa, algo proibido no reality show da Globo. Por essa razão, a confeiteira perdeu 50 estalecas. Mas essa não foi a única punição da carioca, já que os outros brothers estavam acumulando um número alto de 'vacilos' anteriores na casa.

Com isso, todos os participantes do reality show irão receber apenas uma dieta básica para sobreviver os próximos dias. Quem estava no VIP foi automaticamente colocado na Xepa, onde eles receberam apenas alimentos básicos como arroz, feijão, goiabada, açúcar e óleo para sua alimentação até o fim da punição.