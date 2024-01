BBB 24: Davi recebe conselho sincero de Wanessa Camargo: 'Não pilha'

Em conversa com Davi no BBB 24, Wanessa Camargo orientou o brother após os últimos acontecimentos no jogo

A cantora Wanessa Camargo teve uma conversa sincera com Davi no BBB 24, da Globo, e aproveitou a ocasião para aconselhar o brother. Nos últimos dias, o motorista de aplicativo acabou se exaltando e protagonizou uma discussão tensa com Nizam.

"Quando você ouve as coisas, aqui você tem que se acalmar, sabe? E verificar as coisas. Se eu entrasse em pilha do que eu já ouvi também. Não entra em pilha", iniciou a sister. "Você ficando aqui, presta atenção. Verifica as coisas, converse antes de tirar conclusão, chega na pessoa que falou alguma coisa e fala: 'E aí, eu ouvi isso aqui, é verdade?'", continuou ela.

Na sequência, Wanessa Camargo reforçou que Davi poderia colocar em prática o conselho fora do reality show também. "A vida vai fazer isso dez vezes com você, comigo e com todo mundo. Faz isso o tempo inteiro, sabe? Quantas vezes já me contaram coisas da minha carreira, da minha vida e a minha vontade era de ir vomitando", disse ela.

Quem deve deixar o BBB 24?

Ainda na noite desta terça-feira, 16, um brother dará adeus ao prêmio final milionário do BBB 24 e deixará o programa. Davi, Beatriz e Lucas Pizane disputam o terceiro paredão da edição, e dependem do voto do público para permanecerem no jogo.

Em meio às dúvidas sobre o resultado do paredão, a enquete da CARAS Brasil tem confirmado o favoritismo de dois dos participantes emparedados. Disputando a preferência do público, Davi, Beatriz e Lucas Pizane acabaram provocando discussões nas redes sociais e mostraram que o resultado pode ser incerto. No entanto, para os leitores da CARAS, o favoritismo permanece com Davi.

O baiano recebeu 61.63% dos votos e deve continuar no jogo como um dos favoritos dos telespectadores do reality. Em seguida, Beatriz aparece com 22.05% e Lucas Pizane com 16.32%, se tornando o provável eliminado da noite.