BBB 24: Davi questiona Isabelle sobre 'romance' com Matteus: 'Novo casal?'

Vem aí? Em conversa com Isabelle, Davi se divertiu ao falar do possível romance da sister com Matteus no confinamento do BBB 24

Reunidos no quarto Fada, os brothers Davi e Isabelle conversaram sobre algumas questões da vida além do BBB 24, da Globo. Em determinado momento do bate-papo, o motorista de aplicativo se divertiu ao recordar o beijo de boa noite que a amiga recebeu de Matteus durante a noite de domingo, 17, antes de dormir.

Davi, então, comentou a aproximação entre os participantes: "Quer dizer que agora vai sair o novo casal? Matteus e Isabelle?", questionou ele. "Quê? Tem nada a ver, de onde você tirou isso?", reagiu a manauara. "Vocês dois aí num romance", brincou o brother.

Isabelle, no entanto, negou que exista algo além de amizade entre ela e Matteus. "Romance? Não sei de quê. Só se for de gato e rato", declarou a sister. Se divertindo com a reação da amiga, Davi seguiu com o assunto: "Até beijo no pescoço rolou ontem", comentou ele. "Ah, ele me deu um beijo ontem e eu fiquei: 'Égua, algo de errado, não está certo'. Mas é porque ele é uma pessoa carinhosa. Ele veio até em você dar um beijo, você não viu, não?", perguntou a dançarina.

"Na cabeça", afirmou o motorista de aplicativo, explicando a diferença do carinho de Matteus com os dois. "Mas ele me deu um beijo acho que na cabeça também", insistiu a manauara. "No pescoço", corrigiu Davi.

Na sequência, o gaúcho entrou no cômodo e Isabelle aproveitou para tirar a dúvida sobre o 'beijo de boa noite' recebido do brother. "Eu só livrei a tua boca, o resto eu beijava. Beijei até a cabeça do Davi ontem. Vocês são importantes para mim", esclareceu Matteus.

Vale lembrar que o brother já revelou o verdadeiro motivo para não engatar um affair com Isabelle dentro do BBB 24. Nos últimos dias, após alguns brothers apontarem um certo 'clima' entre ele e Isabelle, Matteus explicou que já se envolveu com Deniziane, eliminada da competição, e que prometeu conversar com a sister fora do reality.

Davi lamenta estratégia de rivais no jogo

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 18, Davi fez um sincero desabafo sobre o comportamento dos adversários dentro do BBB 24, da Globo. Em conversa com Isabelle no quarto Fada, o motorista de aplicativo confessou que ficou triste após Lucas Henrique afirmar que ele sempre procura fazer o jogo girar em torno de si.

Davi, então, iniciou: "Minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu jogo, eu falo, eu posso ser grosso, minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. As pessoas aqui na casa querem que eu me transforme em algo que eu não sou", declarou ele, vencedor da Prova Bate e Volta.

E completou: "Eles querem me tirar do sério, eles querem tirar minha paciência, eles querem que eu perca meu controle pra que eu faça alguma atitude que eles venham usar pra falar contra mim, pra me tirar da casa. Mas só que eles não vão conseguir, cara. Já vi que a estratégia deles é essa e eles não vão conseguir".

Na sequência, Isabelle aconselhou o amigo a não rebater os adversários e continuar mantendo o controle da situação.