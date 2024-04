BBB 24: Davi questiona Alane e Beatriz sobre prioridades no jogo

Em conversa no Big Brother Brasil 24, Davi questiona Alane e Beatriz sobre ele ser prioridade delas na reta final do programa

Na tarde desta quarta-feira, 3, Davi conversou com Alane e Beatriz sobre as prioridades das sisters na reta final do Big Brother Brasil 24. Deitado no gramado do jardim, o baiano quis saber em qual posição está no ranking das aliadas.

"E aí, Alane? Sou seu Top 4 ou seu Top 5?", questionou o motorista de aplicativo. "Não sei", respondeu a bailarina. Ele, então, fez a mesma pergunta para Bia. "Eu ainda não tenho essa resposta", confessou a vendedora do Brás.

"É que eu tô analisando, sabe, Davi? Que rumo que tá tomando. Preciso entender a Isabelle e a Giovanna. Você também, Alane?", acrescentou ela. Alane respondeu a amiga. "Nem é tanto pelo jogo, é pelo sentimento. Gosto muito do Davi, mas também tô me aproximando muito da Isabelle, gosto muito dela. Vou escolher meu Top 5, vou ter que tentar fazer ser por jogo mesmo, porque eu gosto muito dos dois", explicou a paraense.

Beatriz comentou que entende a preocupação de Davi, e o brother abre o jogo. "Sinceramente, quando chegar no Top 5, cinco pessoas dentro da casa, é aquela questão, só vai ter um Paredão, um ou dois. Então eu, Davi, tô tranquilo", completou.

Pitel analisa trajetória de Davi no jogo

Eliminada do BBB 24, a ex-sister Pitel foi recebida no programa Mais Você na manhã desta quarta-feira, 3, e bateu um papo descontraído com a apresentadora Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória no reality show da Globo. Ao longo da conversa, a assistente social definiu Davi, um de seus principais adversários, como 'jogador'.

O termo foi escolhido por Pitel durante uma dinâmica onde ela precisava definir em palavras os brothers que ainda estão na reta final da competição. "É jogador. Acho que ele foi muito preparado para o jogo", declarou a assistente social. E continuou: "Ele faz as coisas muito certinhas, sabe? Uma vez, ele falou que não assistia ao Big Brother e entrou em contradições algumas vezes. Ele aparenta ser muito preparado para o jogo. Foi com uma cabeça muito boa lá para dentro", opinou. Saiba mais!