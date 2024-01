BBB 24: Davi pede para sister lavar a própria louça: “Pega seu prato e lava”

Cansado, Davi toma atitude e pede para sister lavar a própria louça em meio a polêmicas relacionadas à limpeza na casa do BBB 24

Nesta terça-feira, 30, Davi decidiu dar um basta nas polêmicas envolvendo a limpeza na casa do Big Brother Brasil 24. Cansado das críticas frequentes, o motorista de aplicativo tomou uma atitude sobre a divisão de tarefas. Durante uma conversa com Beatriz, ele aconselhou que a sister lavasse a própria louça durante sua estadia no reality show.

Na sala da casa mais vigiada do Brasil, Davi iniciou o diálogo ao perguntar se poderia oferecer um conselho à vendedora, que prontamente aceitou: "Aqui dentro, você sabe que tudo que a gente faz, às vezes, se torna um motivo para as pessoas votarem na gente. As pessoas não veem nossas qualidades, mas veem nossos defeitos”, iniciou.

Direto, Davi fez um pedido para a vendedora: “Então, quando você for comer, pega seu prato e lava", disse o motorista. Bia revelou que já está acostumada a lavar a própria louça durante o confinamento, mas o brother reforçou: "Não, me escute. Pegue seu prato, sua colher, seu copo, o que for, pega, lava, seca e bota no armário, entendeu?", ele aconselhou.

Beatriz agradeceu o toque: "Quando eu não faço, eu já peguei uns olhares", a sister confirmou. Davi aproveitou para justificar o alerta à vendedora, que é considerada uma de suas poucas aliadas na casa: "Entendeu? Então, tô te dando um conselho porque você é uma pessoa que eu gosto bastante, viu? E eu não quero ver seu mal", disse o motorista.

Por fim, Bia esclareceu que gosta de levar imediatamente quando a louça estava quente, e Davi deu orientações sobre como ela poderia realizar a limpeza dos utensílios nessas situações: “Pega uma panelinha, enche de água, passa o sabão nas suas coisas e vem enxaguando com a panelinha ali, dentro da pia", o brother finalizou o assunto.

Davi para Beatriz: "Vou te dar um conselho, quando você comer, pega seus pratos, talheres e copos, lava e guarda."



Beatriz: "Eu só não lavo quando a água tá muito quente." pic.twitter.com/zzonGupnVh — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 30, 2024

Vale mencionar que no último sábado, 27, Davi chegou a desabafar sobre ter que lavar a louça dos outros confinados: "A galera come e a gente lava, sem problemas. Mas a galera come, que pode lavar ou deixar até na secadora, só passar uma água, não lava. Isso aí já é falta de educação. Eu não sou empregado de ninguém aqui", o motorista lamentou a situação no BBB 24.

Davi recebe conselho após arrumar a casa:

Ao longo da manhã desta terça-feira, 30, a sister Fernanda se surpreendeu ao acordar e perceber que o colega de confinamento Davi já havia limpado boa parte da casa, como costuma fazer todas as manhãs. Preocupada, a confeiteira decidiu aconselhar o brother sobre a divisão de tarefas da casa, para que os afazares domésticos não ficassem somente sob sua responsabilidade.

Davi garantiu que já está acostumado com as tarefas, pois faz o mesmo em sua casa, mas Fernanda reforçou para o brother que outras pessoas do confinamento não fazem nada e também precisam ajudar na manutenção e higiede da casa: “Porque não é legal você fazer tudo para todo mundo. Sobrecarrega você, sabe?", opinou a confeiteira.