BBB 24: Davi pede desculpas para Wanessa e cantora rebate: 'Inadmissível'

O brother Davi chamou Wanessa Camargo para conversar e esclareceu o uso da palavra 'psiu' durante diálogo com Yasmin Brunet no BBB 24

Logo após a eliminação de Juninho do BBB 24, da Globo, os brothers Davi e Wanessa Camargo tiveram uma conversa séria a respeito dos últimos acontecimentos na casa envolvendo os dois. Nos últimos dias, a cantora reprovou o comportamento do motorista de aplicativo, que usou a palavra 'psiu' enquanto falava com Yasmin Brunet.

Davi, então, pediu desculpas e explicou para a sister que não usou o termo com a intenção de pedir para que Yasmin parasse de falar. "Pra mim, isso não é uma falta de respeito, é um costume que eu tenho de, no meio da conversa, falar 'psiu'. Não é um 'cala a boca'", declarou ele.

Na sequência, o brother disse que, devido ao mal-entendido, tentará parar de usar a expressão, se desculpando mais uma vez. Wanessa, no entanto, pontuou outros comportamentos do colega que a deixam incomodada.

++ Famosos explicam a expressão ‘psiu’ de Davi, que provoca ira nos participantes do BBB 24

"Depois dessa conversa, isso foi resolvido. Eu não acho que você seja uma pessoa ruim mais, como eu tinha colocado. Eu não acho que você seja um cara do mal, nada disso. Mas vejo em você coisas que, dentro da vida, eu não estaria nem em contato com você", falou ela.

Davi pediu desculpa a Wanessa por ela ter se sentido ofendida pelo “PSIU”.

Ele disse q tem máximo respeito pelas mulheres, até toma banho c as meninas e smp teve respeito por elas. (ISSO É FATO… afinal, não era ele quem estava naquele quarto falando sobre o corpo delas) #bbb24pic.twitter.com/m45XwMzaki — Mirna 🏹• 🚗 #bbb24 (@22h35min) February 7, 2024

Falta de respeito

A filha de Zezé Di Camargo seguiu a conversa falando sobre o episódio do ‘psiu’ e reforçou novamente que não concorda com o uso da palavra dita por Davi. "As palavras têm significado, e você não pode mudar o significado delas. 'Psiu' é 'cala a boca'", explicou.

E continuou: "Isso é inadmissível, você não pode falar, em uma conversa, para alguém calar a boca. Se para você não é [grave], eu estou te avisando, você com 21 anos de idade. Não sei se não te ensinaram, mas não se fala 'psiu' para ninguém. É inadmissível e é uma falta de respeito", disparou a cantora.

Momentos depois, Davi pediu para que Wanessa mantivesse a calma após a artista levantar o tom de voz. "Davi, não foi só o 'psiu'. Você falou 'psiu', ela falou: 'você não me manda 'psiu''. Aí você falou: 'eu falo como eu quiser a boca é minha'. Aí você só baixou o faixo e parou de gritar com a Yasmin quando o Rodriguinho falou com você", declarou ela.

"Eu estou assumindo o meu erro, que eu errei. E como eu estou falando com você, eu sentei com ela e conversei e estou assumindo que eu errei e que vou melhorar nesse ponto", explicou o brother.