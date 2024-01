BBB 24: Davi opina sobre estratégia de Rodriguinho: 'Não tenho medo'

Colocado 'Na Mira do Líder' por Rodriguinho no BBB 24, Davi opinou sobre o jogo do brother após indicação

Clima tenso entre os brothers! Após uma noite tensa com direito a eliminação de Maycon e nova prova do líder, o assunto principal entre os participantes do BBB 24, da Globo, seguiu sendo sobre os últimos acontecimentos do jogo.

Davi, que foi colocado 'Na Mira do Líder' por Rodriguinho, vencedor da prova, conversou com Isabelle, também indicada pelo pagodeiro, sobre a decisão do cantor. De acordo com o motorista de aplicativo, ele deve ser o principal alvo para o próximo paredão.

"Vou falar uma parada séria. Ele indicou nós dois, mas, se ele vai indicar alguém ao Paredão, claro que quem ele vai indicar vai ser eu", declarou Davi. Na sequência, o brother afirmou para a colega que, caso ganhe a prova do anjo, irá imunizá-la.

"Se eu ganhar a Prova do Anjo, eu vou dar a imunidade. Você está imune do Paredão e eu vou ao Paredão. Ele vai me botar direto no Paredão porque ele é o Líder, mas eu estou confiante no meu jogo. Como falei, o jogo começou. Eu não tenho medo de enfrentar, não", disse.

Por fim, Davi opinou sobre o jogo de Rodriguinho nesses primeiros dias de reality show. "Não é hora de dizer nada para ele, mas ele agiu com emoção e raiva. No início do jogo, ele era uma pessoa que gostava de mim, que dava risada. Ele deu uma afastada", explicou.

"Eu tive motivo de votar nele no [primeiro] paredão. Meu motivo foi sincero e foi na cara dele. Disse e fui homem na cara. Acho que ele agiu com emoção e não com estratégia. Ele não é um bom jogador, ele não tem estratégia de jogo", concluiu o brother.

Confira a explicação de Davi sobre o jogo de Rodriguinho: