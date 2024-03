BBB 24: Davi muda o visual e Isabelle elogia: "Ficou muito legal". Confira!

Davi renovou o visual com um novo corte de cabelo, que foi aprovado por Isabelle no BBB 24

Davi decidiu mudar o visual para a festa desta sexta-feira, 22, no Big Brother Brasil 24, que terá Ivete Sangalo como atração.

Com a ajuda de Matteus, o motorista de aplicativo renovou e fez um novo corte de cabelo com as laterais raspadas. Após tomar banho, o brother foi ao Quarto Fada e recebeu elogios de Isabelle.

"Cortou o cabelo, está muito legal", disse cunhã. "Aqui ficou baixinho. Deixa eu ver", pediu. "Esse teu corte aí é diferente, né?", questionou.

"Ó o pezinho. Respeita o pezinho do pai", brincou Matteus. "Olha, ficou todo certinho", observou a amazonense.