BBB 24: Davi leva bronca da produção. Saiba o que aconteceu!

Após atender ao Big Fone por duas vezes, o brother Davi levou uma bronca da equipe do reality show na tarde desta sexta-feira, 1

O brother Davi levou uma bronca da produção do BBB 24, da Globo, na tarde desta sexta-feira, 1º. Durante o dia, ele atendeu aos dois trotes do Big Fone e continuou ao lado do telefone para ver se toca novamente. Porém, a atitude dele desagradou a equipe do reality show, que tratou de avisá-lo.

Quando o rapaz estava ao lado do aparelho, a voz do Big Boss deu uma bronca. “Atenção, Davi! Proibido obstruir o Big Fone”, informou. Rapidamente, Davi entendeu o recado e saiu de perto do telefone.

Vale lembrar que o diretor Boninho anunciou para os telespectadores que o Big Boss vai passar cinco trotes nos participantes até tocar de verdade na tarde de domingo, 3. Quando o toque for real, a pessoa que atender vai direto para o paredão.

Davi já pensa no paredão da semana

Após Lucas Henrique conquistar a liderança nesta quinta-feira, 29, Davi começou a mostrar mais de seu jogo para o público ao tentar combinar estratégias com seus aliados. Em conversa com Alane, ele comentou quem puxaria para o paredão.

Após tentar combinar votos com a dançarina e Matteus para colocarem Wanessa na berlinda, o motorista de aplicativo contou quem puxaria direto para o paredão com ele e não falou sobre ser a cantora.

"Se ele me botar no Paredão direto e eu [puder] puxar alguém, vou puxar quem? Quem você acha que eu puxaria?", questionou Davi. "O Bin", respondeu Alane. "Eu tenho outras prioridades, claro, mas agora entraram outras prioridades na frente", revelou.

A dançarina, então, perguntou quem seria a opção do brother. "Eu puxaria direto a Yasmin", surpreendeu ao apontar a modelo. "Puxaria ela direto, levaria para o Sincerão. Não tem como passar pano na cabeça de uma coisa que ela fez para querer prejudicar o coletivo", explicou o motivo.

"As coisas aqui têm que ser avaliadas por semana", pontuou Alane, que protagonizou uma discussão com a loira sobre perda de estalecas. "Exatamente, e essa semana ela tomou uma atitude que refletiu muito na casa", concordou o baiano. "Achei horrível, achei infantil", falou Alane. "E as pessoas que estavam ao redor dela achando que estava tudo bem ela fazer aquilo", observou Davi.