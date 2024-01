BBB 24: Davi ganha declaração apaixonada da esposa após críticas: “Provoca”

Mulher de Davi, Mani Reggo compartilha homenagem apaixonada em resposta às críticas que o marido está enfrentando no BBB 24

Nesta sexta-feira, 26, a esposa de Davi, Mani Reggo usou as redes sociais para compartilhar uma declaração apaixonada ao marido. Enquanto o motorista de aplicativo enfrenta críticas por sua estadia no Big Brother Brasil 24, a empreendedora aproveitou a oportunidade para enaltecer as qualidades do seu amado publicamente.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Mani dividiu uma selfie em que aparece posando à beira-mar ao lado de Davi. Na legenda da publicação, a empreendedora, que já foi alvo de comentários maldosos por causa da diferença de idade, abriu seu coração para o motorista: “Quando olho pra você as lembranças são as melhores possíveis”, iniciou.

“As lembranças são de você dançando, brincando, cozinhando, fazendo surpresa, trabalhando, falando besteiras que me fazem rir. Esses são os sentimentos que você provoca em mim”, disse a baiana, como uma forma discreta de responder às críticas ao marido, que é alvo de comentários frequentes na casa mais vigiada do Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mani Reggo | Davi Brito (@manireggo)

Vale mencionar que Mani também foi alvo de críricas por conta da diferença de idade no relacionamento. A empreendedora resolveu fazer um desabafo após receber comentários maldosos por ser 20 anos mais velha que o motorista: "Meu nome é Mani, sou filha, sou mãe, trabalhadora autônoma, sou baiana e sou companheira do Davi”, iniciou.

"Preferem me chamar de “a mulher mais velha” ou “a mulher que tem o dobro da idade” para se referir a mim. Sim, a diferença de idade existe é um fato constatado, entretanto isto não se faz um vocativo. O Etarismo que venho sofrendo por meio de mensagens, entrevistas e em algumas páginas na internet é doloroso para uma mulher que batalha”, Mani desabafou.

Em conversa com a CARAS Brasil, Mani também abriu o coração sobre os comentários, além de revelar como conheceu o motorista de aplicativo. A comerciante, que trabalha em uma barraca de alimentos para o café da manhã, contou que conheceu o motorista quando ele começou a lanchar no local. "Saímos e três dias depois do primeiro encontro ele foi morar comigo", se derreteu.

Yasmin e Wanessa querem tirar Davi de quarto:

Vale mencionar que na madrugada desta sexta-feira, 23, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo declararam que não querem mais dormir no mesmo quarto que Davi, e por isso, traçaram alguns planos para trocar a acomodação do brother, mas a movimentação recebeu críticas dentro e fora do reality show da Globo.

Em conversa com outros participantes, as famosas tentaram argumentar que não queriam dividir o mesmo quarto com um homem. Além disso, justificaram que o motorista estava dormindo no chão, enquanto os outros aposentos tinham camas disponíveis. Mas as explicações não foram aceitas pelos confinados e elas dividiram opiniões.