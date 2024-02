BBB 24: Davi firma aliança com sisters no jogo: 'Minhas prioridades'

Novo grupo? Em conversa com duas sisters, Davi lamentou a eliminação de Deniziane do BBB 24 e garantiu que ajudará duas sisters

Os brothers ainda estão sentindo bastante a eliminação de Deniziane do BBB 24, da Globo. Durante a festa, realizada na madrugada desta quinta-feira, 22, a ausência da ex-sister foi um forte assunto entre Davi, Beatriz e Alane, amigas da mineira.

Em determinado momento do evento, os participantes se reuniram para falar sobre o paredão que eliminou Deniziane. Ela enfrentou a berlinda da semana ao lado de Matteus e Fernanda.

"A gente sente muito, mas não dá para a gente ficar tentando decifrar as coisas lá de fora aqui", lamentou Alane. "A gente esperava que outra pessoa fosse sair, e aí ela saiu e eu sinto que deu uma desequilibrada em vocês e no Matteus também. E isso é muito perigoso para o jogo", declarou Davi.

Na sequência, o motorista de aplicativo mencionou a importância de Deniziane para o Quarto Fadas e lamentou mais uma vez a eliminação da colega de confinamento. "Ela era uma pessoa que formava o grupo de vocês. É como se ela fosse a base do grupo", opinou ele. "Era uma pessoa importante", concordou Alane.

"Eu não sei por qual motivo [ela saiu], até agora estou sem entender", disse Davi. Por fim, o baiano garantiu para as duas sisters que elas podem contar com ele. "Eu estou aqui para ajudar vocês, vocês são pessoas que eu gosto e eu sei que vocês gostam de mim também", declarou.

E completou: "Isabelle e Matteus são minhas prioridades de pódio, mas vocês duas são minhas prioridades também aqui dentro". "É recíproco", afirmou Alane.

Brothers recebem mensagem enigmática em carta

Durante a tarde desta quarta-feira, 21, os confinados do Big Brother Brasil 24 receberam a visita de mais um invasor, que faz parte de um quadro do programa para recepcionar celebridades na casa. No entanto, o que chamou a atenção foi a descoberta de uma carta enigmática deixada pela personalidade misteriosa, que foi encontrada por Davi e Alane.

Enquanto estavam isolados na área externa da casa mais vigiada do Brasil, ocorreu uma invasão na parte interna e alguém deixou um bilhete misterioso na sala. Ao retornarem para o confinamento, o motorista e a atriz foram os primeiros a encontrar a carta e, imediatamente, compartilharam o conteúdo com outros confinados.

Leidy, Wanessa, Fernanda e Giovanna escutavam atentamente para descobrir juntos o que estava escrito. Mas o recado serviu apenas para tirar onda com os brothers do reality show global: "Queridos participantes. Tirando um ou outro aqui fora, todo mundo ama vocês, ou não. Nos vemos na final, ou não. Assinado: o invasor", diz a mensagem.

Alguns dos participantes até chegaram a teorizar sobre o conteúdo da carta, mas logo concluíram que se tratava de uma brincadeira e caíram na gargalhada. Por fim, Davi e Alane deixaram o papel enigmático sobre o que está acontecendo fora do reality de lado. Até o momento, a emissora ainda não revelou quem foi o responsável pelo bilhete misterioso. Confira!