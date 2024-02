BBB 24: Davi fica revoltado com barata em sua cama: ‘Tenho medo real’

Alane faz brincadeira com Davi com barata falsa, mas ele reage e fica apavorado com a atitude da sister no BBB 24

O brother Davi viveu um momento assustador na casa do BBB 24 na manhã desta quarta-feira, 13. Isso porque ele se deparou com uma barata em cima de sua cama e ficou apavorado. Porém, ele não percebeu que era uma barata falsa.

Tudo começou quando Alane encontrou a barata de brinquedo na casa após a manutenção interna. Com isso, ela resolveu fazer uma pegadinha com Davi e colocou o brinquedo na cama dele. Ao ver a barata ali, ele não percebeu que era falsa e ficou morrendo de medo. Inclusive, ele pediu para Isabelle checar se tinha outras baratas fakes pelo quarto.

Logo depois, Davi foi tirar satisfação com Alane e contou que tem fobia do animal. “Não brinca assim, não. Se eu te empurrasse ali, eu perderia toda a minha razão. Eu tenho medo de barata e você jogou ela em cima de mim. Eu tenho medo real. Sabe o que é um pavor de barata? Se eu ver uma barata, eu fico maluco”, disse ele.

Então, Alane disse que não sabia do pavor dele e que encontrou a barata falsa na casa. “Para mim era muito óbvio que era uma barata falsa, sabe? Estava paradinha lá, a cor dela e tudo mais”, justificou.

Na sequência, Alane foi conversa com Beatriz dentro da despensa e contou que não sabia mesmo que Davi tinha medo. “Eu achei que ele era casca grossa, mas quando eu brinquei, eu vi que ele ficou com muito medo”, disse ela. E Bia respondeu: “Mas a produção já sabia que ele tinha medo, e botou lá para fazer um VT engraçado”.

Mesmo assim, Alane respondeu: “A produção não vai ser eliminada, eu vou. Não vão eliminar o Marcos Veras”. Então, Bia tranquilizou: “Não amiga, para de ser louca, era só uma brincadeira, não se preocupa com isso”.

Giovanna Ewbank defende Davi

Giovanna Ewbank usou as redes sociais na tarde deste domingo, 11, para falar sobre Davi, do BBB 24. O brother pensou em desistir do reality da TV Globo após se sentir mal nos últimos dias e acreditar que isso aconteceu por causa da pressão psicológica dos outros participantes.

No feed do Instagram, a atriz e apresentadora postou um vídeo falando sobre como o que o baiano está enfrentando no programa, e se emocionou ao refletir sobre o racismo que as pessoas pretas enfrentam no Brasil.

"Comecei a ver os vídeos do Davi quase desistindo do BBB e eu fiquei muito triste, muito angustiada, muito chateada, porque esse é o retrato do que acontece. Você vê um cara que é feliz, que acredita nos seus sonhos, que corre atrás dos seus sonhos, que falou várias vezes ali dentro: "eu vou vencer"... e agora você vê ele quase desistindo do jogo por não estar aguentando a pressão, por não estar aguentando o massacre que estão fazendo com ele", desabafou ela no começo da gravação.

"As pessoas estão completamente cegas e fazem um massacre com ele... E como não estão conseguindo acabar com o cara, eles estão tentando acabar com quem o cerca, quem o apoia... O racismo está nos pequenos gestos, não é so xingar um cara preto, não é só isso. O racismo nas entrelinhas, no olhar, no desprezo... É muito triste assistir isso aqui de fora e não poder fazer nada. Espero que o Davi não desista do jogo, que ele crie forças para continuar. Se ele desistir, tudo bem também, porque ele tá sendo muito amado aqui fora... Independentemente de vencer ou não o jogo, ele já é um vencedor", completou.

"Tá difícil de assistir! Mas o Davi é gigante! O BBB É e SEMPRE foi um recorte da sociedade. O que acontece lá dentro, acontece aqui fora todos os dias! Que a gente observe, aprenda e não repita!", escreveu ela na legenda da publicação.