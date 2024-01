BBB 24: Davi fica apavorado com Wanessa: ‘Tá repreendido’

Que susto! Na casa do BBB 24, Davi protagoniza momento inusitado ao se deparar com Wanessa Camargo de um jeito diferente e leva um baita susto

Na manhã desta segunda-feira, 29, o brother Davi levou um baita susto na casa do BBB 24, da Globo. Ele achou que estava sozinho na área social quando viu uma sombra de mulher no espelho.

Na hora, ele se assustou e foi conferir o que era. Até que ele se deparou com a cantora Wanessa Camargo quietinha na sala de estar.

“Rapaz, meu Deus do céu, eu vi uma mulher aqui pelo espelho e falei ‘tá repreendido’. Oxi, tomei um susto”, disse ele. Então, Wanessa deu risada ao ver que foi o motivo do susto dele. “Eu acordei agora, eu dormi tipo 1h30”, afirmou ela.

Vale lembrar que Davi teve uma noite agitada no último domingo. Ele foi indicado ao paredão pelo voto da casa ao receber 9 votos no confessionário. Porém, o rapaz teve a chance de disputar a prova bate-volta e conseguiu escapar da berlinda junto com Pitel. Os dois saíram do paredão da semana, que é disputado por Alane, Isabelle, Juninho e Lucas Luigi.

Davi tomando um susto com o reflexo da Wanessa no espelho 🗣️ #BBB24

Davi e Isabelle discutem após sister expor proposta

A discussão começou após Alane revelar para a cunhã-poranga que o motorista de aplicativo queria lhe dar a imunidade caso vencesse a Prova do Anjo. A amazonense ficou incrédula ao descobrir a história, já que está na mira do líder, MC Bin Laden.

Na cozinha da casa do BBB 24, a bailarina contou a situação para Isabelle e Marcus Vinicius. "Ele chegou para mim, falou assim: 'Acho que você está ameaçada. Se eu ganhar o Anjo, eu vou lhe dar, porque acho que você está ameaçada. E aí, se você ganhar, você me daria'", contou a sister. "Eu não estou acreditando nisso", comentou a dançarina.

Alane seguiu o relato. "Eu falei: 'Eu te agradeço, mas eu tenho outros focos'", disse ela, que acreditava que o brother tinha acertado a decisão com a aliada. "A gente imaginava que ele já tinha falado contigo antes", falou a bailarina. "Achei bem chato", confessou Marcus.

Isabelle, então, chamou Davi e o questionou. "Você falou que se você ganhasse o Anjo você daria para ela?", perguntou. "Falei. Falei com você", respondeu ele. "Não, isso você não me contou. Como você daria para ela se eu era alvo? Se eu ia dar o meu Anjo para você?", indagou.