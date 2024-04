BBB 24: Davi faz revelação sobre Lucas Henrique: 'É 'vira-folha''

Em conversa com Isabelle, Davi faz revelação sobre Lucas Henrique após colocar brother no paredão; baiano contou o que descobriu sobre Buda

Após vencer a liderança pela primeira vez no jogo, Davi foi para o Quarto do Líder com sua aliada Isabelle. Em conversa com a manauara, o baiano fez uma revelação sobre Lucas Henrique, seu indicado para a berlinda formada neste domingo, 07.

Último rival restante do grupo Fadas na edição, o professor de capoeira será exposto pelo motorista de aplicativo, que promete falar tudo o que viu sobre ele durante os últimos meses na casa mais vigiada do Brasil durante o Sincerão.

"É um fato: no jogo, as pessoas que estavam com ele saíram. Ele também foi o tipo de pessoa que mudou várias vezes de lado de jogar. Ele virou a carta muitas vezes. Ele já jogou com Alegrete (Matteus)", disparou Davi. "Já?!", questionou Isabelle.

O brother afirmou e disse: "Já jogou com o pessoal do Fadas, já jogou com o pessoal do Gnomos. Ele é 'vira-folha'. Amanhã, no Sincerão, vou escaldar ele todo!". Isabelle pediu: "Meu Deus, Davi, tá bom, já chega disso". "Chega não, amanhã, vou escaldar ele todo", prometeu Davi.

"Amanhã, eu quero ver que corda que ele é. Se ele é a corda dobrada ou se ele é uma corda só pra aguentar o rojão", avisou o líder. "Ele é igual aqueles caras que torce pra um time quando está ganhando e, quando o time está perdendo, torce pra outro", completou.

A cunhã-poranga comentou que Lucas Henrique havia feito alianças no início do jogo. Davi interrompeu: "Depois, desfez as alianças, fez outras alianças". Isabelle respondeu: "É porque as pessoas vão se conhecendo". "Mas ele alterou muitas vezes a rota aqui dentro por causa de jogo e pra chegar mais longe, isso fala muito quem ele é", observou Davi.

Giovanna fica em choque ao ver brother mais seguido

Após ser eliminada do BBB 24 neste domingo, 07, Giovanna participou do Bate-Papo BBB e ficou sabendo de algumas coisas que aconteceram durante seu confinamento no reality show. Uma delas foi quem foram os participantes mais seguidos.

Ao ver os brothers que mais aumentaram seus números na rede social, a nutricionista ficou passada. Ainda mais que o primeiro foi Davi, um de seus rivais dentro do programa. Giovanna então se mostrou surpresa com os queridinhos pelo público. Veja a reação dela aqui.