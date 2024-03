BBB 24: Davi faz pedido importante para sister após punição: 'Limite'

Preocupado com as punições no BBB 24, Davi aconselhou Beatriz a agir com mais cautela durante a visita dos famosos no reality show

Após conversar com Isabelle sobre como enxerga a relação dos brothers no jogo do BBB 24, Davi aproveitou a tarde desta quinta-feira, 21, para bater um papo com Beatriz e Alane a respeito da visita de Sabrina Sato ao confinamento. Preocupado com as punições recebidas pelas sisters, o jovem as aconselhou a tomar cuidado com alguns comportamentos na casa.

"Você tinha um limite e ultrapassou esse limite. Você tem que saber se controlar", explicou Davi, se referindo ao episódio em que Beatriz acabou derrubando Sabrina na sala no momento em que correu para abraçá-la. "Cada um tem uma emoção de um jeito", disse a sister.

Na sequência, Davi reforçou que a colega de confinamento deve tomar cuidado com o descontrole. "Você tem que procurar trabalhar em cima disso", avisou ele. Alane, por sua vez, disse que não agiria dessa forma fora do reality show: "Aqui, como está tudo à flor da pele, eu fui lá", garantiu.

Em outro momento da conversa, o motorista de aplicativo aconselhou Alane e Beatriz a agirem com mais cautela quando outros artistas visitarem a casa mais vigiada do país. "O tempo que você está dizendo que é 'louca' e adora a mulher… você está no Big Brother, a mulher está na sua frente. Dá um abraço, ‘sou sua fã, que satisfação imensa'", disse Davi, encenando um encontro com a cantora Simone Mendes.

E completou: "Você ainda vai dar outro abraço nela. Aí depois você chora e se emociona. O tempo que você perdeu gritando com ela, você já se apresentou e falou quem é você". Vale lembrar que Beatriz levou uma punião gravíssima após o incidente com Sabrina Sato, além de uma bronca do Big Boss.

"Atenção senhores! Atenção, dona Beatriz, principalmente, dona Beatriz pelas atitudes quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista. A senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes e a senhora tem que se controlar na frente das outras pessoas. A senhora poderia ter machucado. Repito, não pode acontecer. Portanto, a senhora toma uma falta grave, 500 estalecas. Dona Alane também participou toma 200 estalecas", declarou a produção.

Davi aconselha Alane, Bia e Isa a agirem com mais cautela quando tiveram artistas na casa.



(📸Vídeo/Reprodução: TV Globo) pic.twitter.com/FCVYFOFHqB — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 21, 2024

Fernanda expõe desconforto 'extremo' com Sabrina Sato

Na última quarta-feira, 20, Sabrina Sato causou alvoroço entre os brothers ao "invadir" o confinamento no Big Brother Brasil 24. No entanto, Fernanda contou que se sentiu "extremamente desconfortável" com uma atitude da apresentadora durante a visita. A confeiteira ainda lamentou a situação e revelou que era muito fã da famosa antes do ocorrido.

Para quem não acompanhou, Sabrina fez uma participação especial na casa mais vigiada do Brasil. A estrela marcou presença no quadro do Invasor, de Marcos Veras, que recebe famosos semanalmente no reality show da Globo. Desta vez, os brothers puderam ter contato com a celebridade e conversaram bastante com Sabrina.

Em um determinado momento da visita, a apresentadora decidiu imitar um gesto de uma das sisters, Alane: "Deixa eu dar um chutinho em homenagem à Alane", disse antes de levar a perna igual à bailarina algumas vezes. No entanto, o "chutinho" já foi motivo de uma briga entre a dançarina e a confeiteira no passado.

Após a saída da famosa da casa, Fernanda compartilhou que se sentiu desconfortável com a situação em uma conversa sincera com seus aliados. A confeiteira apontou que a apresentadora foi parcial e a fez sentir-se mal com o gesto. Confira!