BBB 24: Davi falha ao convencer Beatriz e ameaça: ‘Eu vou pular’

Davi tenta de todos os jeitos mexer com a mente de Beatriz na prova de resistência do BBB 24 e perde a paciência: ‘Não vou ficar'

No meio da tarde desta sexta-feira, 8, o brother Davi tentou de todas as formas convencer Beatriz a desistir da prova de resistência e dar a liderança para ele. Porém, ele falhou em sua missão e os dois seguem no jogo. Com isso, ele chegou a ameaçar desistir da prova.

Davi e Beatriz são os finalistas da prova e já estão rodando no carrossel há mais de 14 horas. Com isso, o brother tentou apelar para o lado sentimental de Beatriz. Ele disse que ela já foi líder e que ele quer ter sua festa do líder também, além dos privilégios.

Porém, ela rebateu e comentou que jogo é jogo e não quer desistir. Além disso, ela disse que nada pode garantir que não vá para o paredão a não ser a liderança. Ele tentou convencê-la de que não está ameaçada, mas ela ficou irredutível.

Davi, então, questionou como seria o desempate e Beatriz cogitou um sorteio ou uma dinâmica. "Vamos ficar. Quando o Tadeu entrar, ele desempata. Vamos ver como vai fazer. Aqui é um jogo, não tem o que fazer. Enquanto eu tiver forças para ficar, eu vou ficar. E acredito que você também”, disse ela.

Ele não gostou da ideia do sorteio e ameaçou desistir da prova do líder. "Eu vou pular. Não vou ficar perdendo tempo”, afirmou ele. Apesar da ameaça, ele seguiu na disputa e os dois ficaram em silêncio.

Davi e Beatriz revelam seus alvos

No final da manhã desta sexta-feira, 8, apenas Beatriz e Davi continuam na prova do líder de resistência do BBB 24, da Globo. Eles disputam o cargo de liderança na semana e já conversaram sobre quem querem indicar direto para o paredão.

Em uma conversa, Davi contou que pretende indicar Leidy Elin ou Yasmin Brunet. Por sua vez, Beatriz contou que seu foco está em Giovanna e Yasmin Brunet.

Por enquanto, nenhum deles quer desistir da prova. Eles já afirmaram que vão seguir na disputa um contra o outro.

Na prova do líder de resistência, os participantes tiveram que ficar em pé e pendurados em um carrossel, que girava e também era atingido por vento, fumaça e líquido.