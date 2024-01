BBB 24: Davi fala sobre sonho com a mãe: 'Saudade, sabia?'

Após as sisters Isabelle e Beatriz contarem que Davi chamou por sua mãe enquanto dormia no BBB 24, o brother falou sobre a saudade no confinamento

Durante a manhã desta segunda-feira, 29, em conversa com Beatriz e Isabelle em um dos quartos do BBB 24, da Globo, o brother Davi falou sobre o sonho que teve com sua mãe ao longo da madrugada. Na ocasião, as sisters se emocionaram ao perceberem que o motorista de aplicativo chamava por Elisângela Brito enquanto dormia.

Após um breve bate-papo com Wanessa Camargo na sala, ele seguiu para outro cômodo e encontrou as colegas de confinamento. "Eu vi vocês conversando de madrugada", comentou. "Davi, tu chamou sua mãe, duas vezes", contou Isabelle. "Foi mesmo? Acho que sonhei mesmo. Não lembro o que sonhei, mas acho que sonhei mesmo", disse o brother.

Beatriz, então, declarou: "Você deve ter sonhado com ela". "Sonhar e ficar falando, Deus é mais...", brincou Davi. "Que legal sonhar com a mãe assim", pontuou a 'Cunhã'. "Saudade, sabia? Saudade", concluiu o motorista de aplicativo.

Vale lembrar que, durante a formação do paredão na noite de domingo, 28, Davi recebeu 9 votos dos colegas de confinamento. Ele, porém, conseguiu escapar da berlinda ao vencer a prova 'bate-volta' ao lado de Giovanna Pitel, também indicada à zona de risco.

🚨Isabelle contando que Davi estava sonhando com a mãe dele#BBB24

Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/MKhMYIWyW8 — Fala de Reality - BBB 24 👑🎥 (@FaladeReality45) January 29, 2024

Rodriguinho confessa incômodo com postura de Wanessa

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 29, Rodriguinho refletiu sobre os últimos acontecimentos dentro do BBB 24, da Globo. Após tentar amenizar uma briga entre MC Bin Laden e Isabelle, o pagodeiro falou sobre o comportamento de Wanessa Camargo em relação a outro brother da casa, sem citar nomes.

Assim, ele iniciou: "Eu estou incomodado com esse bagulho da Wanessa, de cada um ficar olhando só o seu lado. Só o seu lado que é importante, só o que você viveu. Não gosto dessas coisas", comentou Rodriguinho.

E continuou: "O cara não veio 'atirando' em mim desde o início? Aí, quando eu falava, tem aquela coisa de conversar e: 'não, o cara é firmeza'. Só falta falar que eu estou [me] excedendo". Na sequência, o cantor mencionou o episódio em que Davi falou sobre a carreira de Yasmin Brunet.

"Aconteceu esse bagulho agora dele, que ele falou da Yasmin, que já tinha passado um tempo aliás. 'Agora, eu enxerguei o gatilho do que eu vivi. Agora, ele é ruim'", criticou Rodriguinho. O artista ainda recordou um diálogo que teve com Wanessa, onde a filha de Zezé Di Camargo falou sobre o comportamento de Davi enquanto Bin Laden e Isabelle discutiam horas antes.

"Mas essa discussão não tinha nada a ver com ele!", analisou o pagodeiro. Ao final da conversa com os brothers, ele aproveitou para deixar um conselho para Bin Laden: "A gente é [do time] Pipoca, Camarote aqui é Wanessa e Yasmin. E vamos embora. Para mim, não tem problema também. Mas não gosto desse posicionamento", concluiu Rodriguinho.