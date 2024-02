BBB 24: Davi fala sobre aproximação de outros brothers: 'Sinto maldade'

Atento! Em conversa com a sister Beatriz, Davi revelou que sente maldade ao perceber aproximação de alguns brothers no BBB 24

Depois de voltar de mais um paredão no BBB 24, da Globo, o brother Davi parece ter ficado mais atento em relação a aproximação de alguns participantes dentro do confinamento. Na tarde desta quinta-feira, 15, o motorista de aplicativo falou sobre o assunto em conversa com a sister Beatriz.

Tudo começou quando os dois se reuniram na área externa da casa para baterem um papo a respeito de uma fala do jovem durante a festa do líder Lucas Henrique. Davi, então, quis saber se, de alguma forma, acabava se atrapalhando quando aconselhava alguém.

Beatriz, no entanto, afirmou que o colega aconselha os demais participantes de forma natural, e não para 'tirar do eixo'. "Eu sou um pequeno escritor aqui dentro, igual a você. Tô construindo a minha história aqui todos os dias, então é isso", disse Davi.

E continuou: "As palavras que eu utilizo com você, é natural. Eu sei que você não enxerga maldade nisso porque quando existe maldade a gente sente". Na sequência, o baiano revelou que tem essa sensação em relação a alguns brothers e, por isso, não se aproxima tanto.

"Eu sinto maldade em querer se aproximar, em querer estar mais perto agora. Mas existem pessoas que eu sei que são verdadeiras aqui dentro e que tem um coração bom", declarou ele, garantindo ser o motivo principal para ser próximo de Bia, Deniziane, Matteus, Alane e Isabelle.

"Tem pessoas aqui dentro que eu vejo que tem um coração bom. Não tô dizendo que as outras pessoas não tenham, porque eu não convivo com elas mais do que eu convivo com vocês. Mas eu sinto isso em vocês e é por isso que eu tô perto de vocês", declarou Davi, por fim.

Fernanda consola Davi após brother cair no choro

O brother Davi ficou bastante emotivo durante a festa do BBB 24, da Globo, realizada na madrugada desta quinta-feira, 15. Confinado no reality show há pouco mais de um mês, o jovem não segurou as lágrimas ao relatar a saudade que sente da família.

Tudo começou na pista de dança, após tocar a música 'Te Amo Demais', na voz de Marília Mendonça. Emocionado, o motorista de aplicativo caiu no choro ao lembrar da namorada, Mani Reggo, e precisou ser consolado por outras sisters.

"Tem que aguentar a saudade. Como vai chegar na final desse jeito?", disse Raquele. Ao perceber o choro de Davi, Isabelle se aproximou dos dois e abraçou o amigo: "Ela está te assistindo agora!", reforçou a Cunhã.

Ao longo da festa, o brother também foi consolado por Fernanda. A confeiteira aconselhou Davi a não se importar com a opinião dos colegas de confinamento e se apegar apenas em pessoas que torcem por ele fora do reality show.

"Não sei qual a raiz da sua saudade, mas a minha é porque às vezes me sinto ameaçada no jogo. Mas sei que para os meus filhos eu sou a pessoa mais incrível do mundo. Então, se aqui eu não sou [incrível] para algumas pessoas, sei que para outras sou. E aí a saudade vem dessa forma. Porque sei que alguém aqui me interpreta errado, mas sei que quem gosta de mim está lá fora, esperando por mim. É isso que me conforta", disse ela.

E completou: "Você sabe que tem a sua mulher, as pessoas que gostam de você, os que te conhecem de verdade. Estão torcendo e felizes por você, e é isso que a gente tem que se agarrar, em quem está feliz pela gente".