BBB 24: Davi explica incômodo com comportamento de Lucas Buda: 'Inconveniente'

Após Lucas esclarecer a fofoca, Davi chamou o brother para conversar e revelou grande incômodo com o comportamento do adversário no BBB 24

Após Fernanda esclarecer a fofoca contada por Lucas Henrique para Isabelle, foi a vez de Davi conversar com o brother a respeito do assunto no BBB 24, da Globo. Na área externa da casa, o motorista de aplicativo explicou que se sente 'observado' pelo adversário, afirmando que ele tenta capturar 'situações no ar'.

"Você fica tentando catar alguma coisa no ar", disse Davi. "Eu não estou tentando, eu tenho déficit de atenção. Eu tenho diagnóstico de déficit de atenção. Cara, meu olhar voa e eu não estou nem me importando com o que vocês falam. Eu já falei para as meninas isso também", esclareceu Lucas Buda.

Na sequência, Davi reforçou ao adversário que se sente incomodado quando percebe que ele está os 'observando' enquanto conversam na casa. "Se você perceber que você está olhando pra gente... Às vezes a gente não está nem conversando de jogo. Isso incomoda, porque se a gente tivesse conversando de jogo, a gente entende que você está querendo catar alguma coisa no ar", argumentou o jovem.

Lucas, então, justificou: "Mas também, e se fosse... Faz parte [do jogo]". "Isso se torna inconveniente", rebateu Davi. "Concordo, mas você tem esse direito de fazer", afirmou o professor de educação física.

Buda:"Eu não fico procurando saber o que vocês tão conversando."



Davi:"É uma coisa que você faz e não percebe, é normal e gente ter uma atitude que a gente não percebe. Se a gente estiver aqui, você fica olhando assim"



Buda:"Eu sou diagnosticado com déficit de atenção, Davi." pic.twitter.com/OzkDS9Rj4n — Fala de Reality - BBB 24 👑🎥 (@FaladeReality45) March 22, 2024

Em outro momento da conversa, Lucas Henrique explicou sua versão do acontecido entre as sisters durante a Prova do Líder. "Eu não falei da Isabelle, eu falei da Fernanda. Eu fui dar uma bronca na Fernanda, não tem nada a ver com Isabelle. A Fernanda, hoje, a gente está mais próximo, então me senti no direito de cobrar Fernanda porque, por mais que não tenha sido, ela riu na hora que Tadeu estava falando que as meninas estavam desclassificadas", declarou.

E completou: "Eu vi que ela estava rindo porque ela escorregou na bolinha e ela quase caiu. Só que eu falei: 'Você fez isso na hora que Tadeu estava desclassificando as meninas. Elas podem ter ficado chateadas com você'". Davi, por sua vez, mencionou novamente que se sente incomodado com os olhares do carioca.

Lucas foi explicar kikiki sobre risada de Fernanda durante a Prova do Líder com Davi e Matteus: "Eu fui dar uma bronca na Fernanda, não tem nada a ver com a Isabelle." #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/b223tQitjx — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024

Fernanda tira a limpo fofoca de Buda com sisters

Após a Prova do Líder nesta quinta-feira, 21, no BBB 24, Lucas Henrique protagonizou algumas situações de destaque no reality show. Além de revelar que trapaceou na disputa para prejudicar sister, o professor de capoeira fez uma fofoca para Fernanda.

O participante então falou para a confeiteira que viu Isabelle olhando para ela na prova bem no momento que estava rindo e que a manauara teria interpretado o riso como deboche dela. Incomodada com a situação, Fernanda então foi ao Quarto Fadas esclarecer a história e acabou descobrindo que Buda pode ter inventado. Confira!