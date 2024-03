BBB 24: Davi especula 'desafio' da produção após susto: 'Isso é um sinal'

Ao lado de Matteus, Davi tentou desvendar o 'mistério' deixado pela produção após uma nova imagem aparecer no telão do BBB 24

No início da tarde desta segunda-feira, 04, os brothers Davi e Matteus levaram um grande susto ao observarem o telão da sala do BBB 24, da Globo. Isso porque a "televisão", por onde os confinados conversam com Tadeu Schmidt, exibiu uma imagem nunca vista por eles até então.

Na ocasião, uma estante de livros se abriu no telão e a biblioteca mostrou a entrada para uma escada no meio das nuvens. Assim, sentados no sofá do cômodo, os jogadores passaram a especular que seria algum tipo de desafio realizado pela produção do reality show.

"Qual foi aí? Véi, essa parada está estranha", declarou Davi. Os dois, então, continuaram conversando sobre o assunto: "Esse brilho aí no meio, filho. Coisa engraçada! Será que não tem nada escondido na sala e a gente não achou ainda?", questionou Matteus.

Davi, por sua vez, concordou com a opinião do colega de confinamento e suregiu que procurassem um objeto escondido. "Acho que isso é um sinal dizendo assim 'procure'. Alguma coisa aqui está premiada valendo um milhão de reais. No meio da escada, entre uma lâmpada", analisou o motorista de aplicativo.

Após procurarem a "novidade" na cozinha da Xepa, a dupla seguiu para o Quarto Magia atrás de desvendar o mistério do telão.

Davi e Matteus acharem estranho a mudança da imagem do telão da sala e foram procurar pistas.



Davi: "Véi, isso tá muito estranho. Todo dia muda isso aí. No meio da escada, entre luzes..."



Matteus: "Vamos lá ver."



Davi: "Tem nada a ver isso não. É coisa da nossa cabeça."… pic.twitter.com/Bivyij0l41 — Antenados #BBB24 (@canalantenados) March 4, 2024

Yasmin reage ao ser chamada de 'inútil' por Davi

Durante a formação do paredão no último domingo, 03, no Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet foi puxada pelo contragolpe de Davi e quase foi parar na berlinda. O motorista justificou sua indicação afirmando que a modelo era uma 'jogadora inútil'. Embora tenha escapado no bate e volta, a loira levou a declaração para o coração e detonou o brother com seus aliados.

Logo após a dinâmica, Yasmin desabafou com Leidy Elin e contou qual foi sua reação ao receber o título de 'inútil' de Davi. Além disso, a modelo apontou que o motorista de aplicativo está jogando sujo desde a expulsão de Wanessa Camargo: "Jogador fraco pra c*ralho. Homem fraco faz isso", a loira disparou sem rodeios.

"Não tem argumento, então tem que usar a falta de respeito. Não vou ser subterrânea e entrar no joguinho dele. Depois do que ele fez com a Wanessa, ainda vem e faz isso? Ele é desumano esse menino. Tóxico pra c*ralho!", Yasmin xingou, mas revelou que não pretende tomar nenhuma providência sobre o insulto. Confira!