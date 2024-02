BBB 24: Davi e Matteus descumprem regra e levam punição

Eita! Davi e Matteus foram surpreendidos com uma punição na casa do BBB 24 e perdem estalecas

Os brothers Davi e Matteus foram surpreendidos com uma punição na casa do BBB 24, da Globo. Os dois levaram uma bronca da produção do reality show porque descumpriram uma regra do confinamento.

Davi e Matteus entraram na piscina da casa com o celular na mão. Eles usam o aparelho para tirarem fotos e fazerem vídeos, mas não podem colocar o celular em risco dentro da água. Com isso, a produção deu a punição e cada um perdeu 50 estalecas.

“Putz! Tira, tira, fora da piscina”, disse Matteus ao descobrir que a punição aconteceu por causa do celular dentro da piscina. "Não aguento mais perder estaleca, não. Estava com celular dentro da água", disse Davi.

A história da boina de Matteus

O brother Matteus costuma usar uma boina azul durante a convivência na casa do BBB 24, da Globo. Porém, você sabe o significado do chapéu? Ele é gaúcho e a boina faz parte da cultura e tradição de sua região. Tanto que a boina fez sucesso dentro da casa e também nas redes sociais. Saiba mais sobre o acessório:

A equipe de Matteus já se pronunciou sobre o item, que é a boina basca: "Matteus é gaúcho e ama seu povo e todas as suas tradições. A boina basca é um acessório bastante comum e parte integrante da pilcha social. A história dos gaúchos se mesclam em lindos relatos pela literatura do sul do país e deve ser respeitada! Temos nossa cultura e nossas raizes conosco em nossas memórias e vivências".

A boina basca tem origem na região da Espanha e da França e era usada para proteção contra o clima da região. Hoje em dia, ela representa uma forma de cultura em todo o mundo e também foi adotada pelos gaúchos. No Big Brother Brasil, Matteus já contou que a boina faz parte da vestimenta da região e que usam como se fosse um boné.