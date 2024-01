Big Brother / BBB24

BBB 24: Davi e Isabelle vencem votação do Puxadinho

Davi e Isabelle foram os escolhidos do público e entram no reality show da Globo com imunidade ao primeiro Paredão

