BBB 24: Davi é confrontado sobre desperdício de comida: ‘Estratégia de jogo’

Davi se irrita com colega de confinamento após ser acusado de desperdiçar alimentos para prejudicar outros participantes no BBB 24

Neste sábado, 20, o clima esquentou no Big Brother Brasil 24. É que Davi se envolveu em uma discussão acalorada com um colega de confinamento, o mototaxista Juninho, que decidiu confrontar o motorista de aplicativo sobre o desperdício de alimentos em seus banquetes. Mas o brother perdeu a paciência e relembrou acusações anteriores.

Juninho convidou o motorista para uma conversa, sem elevar o tom, e deu um conselho: "Você não é obrigado a ficar fazendo comida diferente para os outros todos os dias aqui. Hoje ninguém comeu feijão. Tipo, 'galera, tem feijão aqui, está estragando e tem que comer', você fez um novo 'banquetão', e o feijão esquecido", ele apontou a atitude do brother.

Mas Davi não gostou de ouvir o conselho e perdeu a linha com as constantes acusações envolvendo seus banquetes: “Absorvo seu conselho. Comida tem que economizar mesmo. Mas eu gosto de cozinhar, tá ligado? E, tipo assim, se você estiver achando que estou usando isso como estratégia de jogo, acho que você está muito errado", disparou.

O mototaxista tentou apaziguar: “Você está levando mais como um puxão de orelha do que como uma ideia. O problema é que você absorve querendo atacar”, disse Juninho. Davi se acalmou e agradeceu toque: "Não, jamais! Agradeço, valeu? Mas você tem esse entendimento de que estou usando isso como estratégia de jogo”, disse.

“Você está querendo me culpar de tudo. Nem todo desperdício que acontece aqui sou eu. Amanhã, se você puder chegar na cozinha, meio-dia, quando eu estiver cozinhando, e dê seu apoio sobre isso", o motorista colocou um ponto final no assunto, que vem gerando controvérsias entre os brothers casa mais vigiada do Brasil. Por fim, eles até se abraçaram:

Para quem não acompanha, Davi costuma preparar banquetes para os confinados no reality show. No entanto, o motorista já foi questionado se essa seria uma estratégia para esgotar a comida dos colegas de confinamento, já que ele prepara pratos em grandes quantidades e os alimentos, que são contados, acabam estragando.

Davi rebateu as especulações e contou que prepara o banquete para tentar alegrar os amigos: “Eu não queria ser falso, não sou falso, sou um cara de verdade… As paradas que eu faço para galera aqui, é porque a gente passa necessidade na xepa, não tem muita alimentação. Faço para agradar, para ver a gente bem, para ver a gente tranquilão”, disse.

Davi choca com preparo de comida:

Nesta sexta-feira, 19, o brother Davi decidiu passar na frente e preparar a alimentação do grupo VIP como uma forma de agradecimento após deixar a Xepa do Big Brother Brasil 24. Mas uma atitude peculiar no preparo da comida causou indignação nas redes sociais. É que o motorista de aplicativo decidiu lavar o frango na pia e até deixou o alimento cair no ralo.