BBB 24: Davi é acusado de mentiroso por ex-BBB: 'Sabe quem sou eu'

Após dizer que não acompanhava BBB, Davi é acusado por ex-participante de estar mentindo e se fazendo; ex-BBB acredita que ele foi instruído

Um detalhe da história de Davi chama a atenção de muita gente. É que o baiano não conhece muito sobre televisão e mundo dos famosos. Após ser criticado por não saber quem era a atriz Deborah Secco, o motorista de aplicativo foi acusado de mentiroso pelo ex-BBB Felipe Prior.

O empresário, da edição do BBB 20, então compartilhou sua opinião sobre um dos favoritos a levar o prêmio deste ano do reality. Segundo Prior, Davi estaria omitindo seu conhecimento sobre o programa e que teria sido instruído.

“Davi bom, mas falar que nunca assistiu o programa é mentira. Ele já assistiu sim e alguém instruiu ele sim, tenho certeza absoluta. Eu duvido de qualquer um falar lá dentro que não assistiu o programa, todo mundo que tá lá já assistiu. Falar ‘ah, não sei quem é o Prior’. Ele sabe quem sou eu, sabe quem é Juliette, sabe quem é Arthur Aguiar!”, garantiu o ex-BBB", falou o ex-BBB.

É bom lembrar que Davi alega ter se inscrito após ver a médica Amanda Meirelles ganhando o BBB 23. Com o sonho de cursar Medicina, o baiano se inscreveu no reality show com o intuito de ganhar dinheiro para isso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Porta da Fofoca (@portadafofoca)

Davi faz revelação sobre a esposa que deixou fora do reality

O brother Davi surpreendeu ao fazer uma revelação sobre sua esposa, Mani Rego, em uma conversa com Matteus no BBB 24, da Globo. O rapaz relembrou uma conversa que teve a amada antes de entrar no confinamento e contou qual era uma grande preocupação dela.

Davi contou que Mani tinha muito receio de ser traída em rede nacional, mas ele a tranquilizou. "Minha história de vida ela já conhece, já sabe como é, já ouviu da minha mãe, da minha boca. Ela me ensina muita coisa porque é uma mulher mais experiente do que eu. Super bem. Sabe como é o negócio de sogra, né? Sogra com nora e com genro tem os bons momentos e os momentos de desconforto, faz parte", contou ele. Saiba mais aqui.