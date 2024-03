BBB 24: Davi detona situação na casa: ‘É nojento, imundo!’

Davi revela situação nojenta no banheiro da casa do BBB 24 durante conversa com Pitel

Em uma conversa com Pitel na casa do BBB 24, da Globo, Davi desabafou sobre uma situação que não gosta de encarar no reality show. Ele contou que o banheiro está sempre sujo e nojento.

Ele descreveu a cena que vê ao usar o sanitário. "É nojento, imundo! Não sei como as pessoas aguentam! Eu sou homem, tenho que levar as duas tampas da privada pra poder mijar. Quando eu levanto, está cheio de xixi ao redor da privada. Isso é muito nojento! Isso é coisa que a gente aprende em casa e traz pra aqui dentro", desabafou.

Mais cedo, Pitel deu o seu ponto de vista sobre a atitude de Davi de estar sempre limpando a casa. "Sabe o que parece? Que tem um ciclo vicioso, depois de toda briga que acontece, acontece um grande ato seu de cuidado, de amor, de limpeza. Sempre parece que é tipo uma redenção. Por isso que eu falo que parece um ciclo vicioso", disse ela.

E completou: "Você sabe que não precisa fazer nada disso... da limpeza coletiva, do almoço coletivo. Porque no seu contrato não tem essa obrigação. Então, eu acho um pouco errado quando você usa isso para atacar alguém, quem quer que seja, Yasmin ou qualquer pessoa. Quando você fala 'ah, você não faz nada...'. Porque muitas pessoas aqui não fazem nada".

Então, Davi se defendeu: "Não usei isso para atacar ela, só falei o que eu acho que penso dela. E falarei de qualquer outra pessoa, não só dela. Mas eu entendo seu lado. Só que isso aqui eu sempre faço, é normal meu, limpeza... eu sou organizado, Pitel, minha casa é um aço".

Big Boss deu bronca no Davi

O clima ficou tenso na casa do BBB 24, da Globo, na madrugada desta terça-feira, 5, após o Sincerão. Os participantes discutiram e, em um momento, Davi levou uma bronca do Big Boss.

Tudo começou quando Davi discutiu com Leidy Elin e Yasmin Brunet. Em um momento da briga, ele disse para a câmera focar na sister. “Aqui a câmera, fique na frente. Aproveita seu tempinho de tela. Tela nenhuma até agora”, disse ele. E Leidy rebateu: “Chato! Vai lá ficar isolado que nem seus amigos querem ficar com você”.

Então, a voz do Big Boss entrou em ação e deu uma bronca no brother. “Atenção, Davi. A câmera é decisão do Big Brother. Davi não deve interferir onde a câmera deve mostrar”, afirmou. Com isso, Leidy alfinetou o rival: “Bem feito”.

A voz do Big Boss ficou um pouco enrolada e alguns brothers não entenderam a mensagem. Então, Daquele afirmou: “Não provoque a câmera. Decisão do Big Brother. Ele não deve interferir onde a câmera deve mostrar. Se ele falar de novo, vai levar uma punição”.