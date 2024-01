BBB 24: Davi detona brother: ‘Manipulador e fofoqueiro’

Em conversa sincera no BBB 24, Davi surpreende ao fazer comentários fortes sobre a personalidade de um dos participantes

O brother Davi surpreendeu ao fazer críticas para um dos seus rivais no BBB 24, da Globo. Em uma conversa com Isabelle no confinamento, ele detonou MC Bin Laden.

O assunto começou quando Isabelle fala sobre Bin. “Ele diz que eu votei nele porque eu fui manipulada e a pessoa é você. Ele não aceita que eu votei nele pelos motivos que eu tenho. Na verdade, ele não aceita ser votado”, afirmou ela, e completou: “Não faz sentido, ele ficou bravo comigo porque eu votei nele. Mas eu votei nele porque eu tinha motivos e hoje eu tenho mais ainda”.

Então, Davi disse que acredita que Bin será eliminado em breve. “Ele vai sair, velho! Ele vai continuar sendo minha opção de voto. Ele sai. Mentiroso, manipulador, fofoqueiro. E outra: bem mal posicionado quando inventa uma fofoca e quando essa fofoca gera um atrito, ele não se posiciona para querer tomar à frente. Ele se esconde e deixa o pau quebrar, deixa o circo pegar fogo”, declarou.

Davi recebe conselho após arrumar a casa

Como de costume, o brother Davi levantou cedo e deu início às tarefas domésticas no BBB 24, da Globo. Ao longo da manhã desta terça-feira, 30, a sister Fernanda se surpreendeu ao acordar e perceber que o colega de confinamento havia limpado boa parte da casa.

Assim, enquanto cortava uma melancia na cozinha do VIP, Davi cumprimentou Fernanda. "Você já arrumou tudo? Por que você arruma tudo assim?", perguntou a sister. Ele, então, respondeu: "Eu gosto de fazer as coisas".

A amiga de Pitel decidiu se aprofundar no assunto com o motorista de aplicativo. "Você não acha que é muito trabalho, não? Pegar, lavar banheiro, varrer tudo, lavar tudo? Porque não é legal você fazer tudo para todo mundo. Sobrecarrega você, sabe?", opinou a confeiteira.

Davi, porém, garantiu que já está acostumado com as tarefas, pois faz o mesmo em sua casa. Fernanda finalizou o diálogo reforçando para o brother que outras pessoas do confinamento não fazem nada e também precisam ajudar. Confira!