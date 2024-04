BBB 24: Davi decide em quem vai votar do grupo Fadas

Em conversa com Isabelle, o brother Davi revelou que já sabe em qual sister do quarto Fadas vai votar na noite desta sexta-feira no BBB 24

Em conversa com Isabelle na casa do BBB 24, da Globo, o brother Davi revelou em qual das participantes do grupo Fadas vai votar no paredão desta sexta-feira, 5. Com a possibilidade do líder Lucas Buda indicar Giovanna, ele contou que já tem sua escolhida.

Davi e Isabelle falavam sobre a possibilidade de voto caso Giovanna vá direto para a berlinda. Então, Isabelle disse que não gostaria de votar em Beatriz. "A Bia, por exemplo, a Bia fica muito mal quando vai pro Paredão, Deus me livre a Bia ir pro Paredão e ficar mal com um voto meu, cara", disse ela.

Então, Davi afirmou que vai votar em Beatriz: "Mas e daí, Isabelle? (...) Isabelle é um jogo de comprometimento, se você ficar com medo de se comprometer é com você... Olha, deixa eu te falar, minha opção de votar, vai ser na Bia". Ela se surpreendeu: "Meu Deus, Davi, você tem noção do que é isso, é?".

Por fim, o brother afirmou: "Se eu tenho noção? Claro, se não estivesse não estaria falando com você".

Davi explica motivo de não temer o paredão

Durante a manhã desta quinta-feira, 4, os brothers Davi e Isabelle deitaram no gramado da área externa do BBB 24, da Globo, e aproveitaram para conversar sobre o paredão da semana. Na ocasião, a sister elogiou o fato do amigo demonstrar bastante tranquilidade em relação a berlinda, que enfrenta contra MC Bin Laden.

Davi, por sua vez, recordou sua longa trajetória no jogo e explicou para Isabelle o motivo de não temer o paredão. "Por que eu sou tranquilo? Porque eu sei o que eu faço. Eu sei o que se pede e o que eu fiz até aqui", declarou o baiano. Saiba mais!