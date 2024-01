BBB 24: Davi culpa brother por sua discussão com Nizam: 'Informação errada'

Será? Em conversa com outros colegas no BBB 24, Davi apontou um terceiro brother como culpado por seu bate-boca com Nizam

A discussão entre Davi e Nizam no BBB 24, da Globo, continua sendo assunto entre os brothers do reality show. Na tarde desta quarta-feira, 17, o motorista de aplicativo recordou o embate que teve com o colega de confinamento e refletiu o início da confusão.

Em um dos quartos da casa mais vigiada do país, Davi conversou sobre o jogo com Michel, GiovannaLima e Raquele. "Tudo na vida tem consequência. Tudo o que a gente faz aqui tem consequência", observou ele.

O brother, então, mencionou o bate-boca com o executivo de contas e apontou um outro participante como 'culpado' pela briga. "Da minha confusão que eu tive com o Nizam, o culpado de começar toda essa história, pra mim foi o Bin Laden", declarou.

Giovanna Lima, no entanto, discordou da opinião de Davi e rebateu: "Pelo que eu entendi, foi a Alane", disse ela. "Não, quem me chamou para conversar, para passar uma informação errada, foi ele", retrucou o motorista de aplicativo.

"Tá, mas isso não teria vazado se a Alane não tivesse falado. Porque ela contou mais ou menos para Vanessa [Lopes], que o dela podia estar na reta e ela entendeu do que se tratava (...). Por isso que ela passou mal", pontuou Giovanna, se referindo ao desmaio de Alane no último sábado, 13, antes da festa.

Davi falando que o culpado pro toda a confusão entre ele e Nizam, foi o Bin Laden. Giovanna dizendo que não, que foi a Alane.



Espia o Nizam saindo ileso… — bea 🌷 (@beaacoments_) January 17, 2024

Davi querendo mirar no Bin Laden, achando que ele é o culpado. Giovanna, acha que é a Alane. Tá complicado, viu? NINGUÉM enxerga o Nizam. Impressionante. #BBB24 — 🔻 (@CyclpsWsRght) January 17, 2024

Nizam cai no choro após ficar abalado

O brother Nizam demonstrou que ficou abalado com a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, da Globo, e a repercussão disso dentro do jogo. Tanto que ele precisou se isolar no jardim e caiu no choro.

Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, ele ficou em silêncio e refletindo. Logo depois, Davi apareceu e deu um abraço no colega de confinamento. "O que está acontecendo?", perguntou o rapaz. E o brother respondeu: "Sentimento ruim. É que não estou conseguindo me controlar. Não consigo explicar agora. Eu não sei, tipo, eu preciso extravasar".

Antes disso, Nizam conversou com Lucas Henrique e disse que poderia ser visto como vilão. "Não consegui nem dormir. Não é ir para o paredão que me incomoda. A casa olhou para mim, talvez, como o vilão com a saída do Pizan", afirmou.