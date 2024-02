BBB 24: Davi conversa com Lucas Henrique sobre o termo 'calabreso'

Após quase desistir do programa, Davi conversa com Lucas Henrique e esclarece o uso do termo 'calabreso' em discussão com o professor

Após quase desistir do BBB 24 neste domingo, 11, Davi conversou com Lucas Henrique durante o banho. Ao ver o líder da semana por perto, o motorista de aplicativo chamou o professor para esclarecer o termo "calabreso" que usou durante uma discussão que tiveram.

O brother, que quase apertou o botão para sair, comentou com Lucas que a palavra é uma gíria e não usou no sentido de ofender sua forma física. "Referente aquele nome que eu falei 'calabreso', que eu falei com você. Se você se sentiu no modo que eu queria agredir sua característica física, não foi em nenhum momento... Eu não falei essa palavra querendo te agredir, dessa forma falar da sua característica física. Isso é uma fala minha que eu uso lá em Salvador, onde eu moro, com a galera da resenha mesmo. Falei só para você ter calma, falei 'calma, calabreso', mas não foi em nenhum momento querendo te agredir, falar da sua estrutura física. Acho que isso não se brinca", explicou Davi.

Lucas Henrique então respondeu: "Eu nem achei isso". O baiano continuou: "Mas tipo assim, foi o que a galera falou, que você estava triste. Eu falei 'eu que vou falar com o Buda nada' porque não foi nada referente a agredir a característica física dele. Acho que independente de qualquer coisa, todo mundo tem os seus defeitos. Você nasceu de um jeito, eu nasci de um jeito."

O professor contou que conhece a expressão: "É isso mesmo, a gente continua adversário, eu acho que todos nós aqui somos adversários, porque só um ganha prêmio. Te respeito como pessoa, torço muito pelo seu sucesso como pessoa, mas no jogo somos adversários."

O motorista de aplicativo concordou: "Claro e sempre seremos. Isso não vai mudar. E é aquela questão, você pensa diferente, você coloca o jogo e a convivência. Aqui pra mim, eu voto tudo. Não consigo se tiver uma discussão com você, acordar amanhã e te dar bom dia."

Mudou de ideia? Davi fica mais calmo após ida ao confessionário

O brother Davi se acalmou após ter uma conversa decisiva no confessionário do BBB 24, da Globo. Logo cedo neste domingo, 11, ele ficou abalado e estava certo de que ia apertar o botão da desistência para ir embora do jogo. Porém, o botão estava vermelho e a produção o chamou no confessionário. Ao sair de lá, ele parecia ter mudado de ideia.

Davi deu um abraço carinhoso em Isabelle e foi para a área externa da casa. Lá, ele se jogou na piscina e falou que quer seguir com seu jogo. “É isso aí, bora jogar, bora jogar, bota tentar ir para a final. Eu, você e Alegrete”, disse ele.

Ele ainda completou: “Muita treta para brigar, muita briga para acontecer, o pau vai quebrar ainda. Próximo sincerão, vou descascar a madeira”. Logo depois, ele saiu da piscina e foi tomar banho.