BBB 24: Davi confronta Yasmin Brunet sobre seus aliados: “Eles jogam sujo”

Após detonar Davi, Yasmin Brunet 'surta' e reavalia estratégias ao receber conselho do motorista sobre seus aliados no BBB 24

A madrugada deste domingo, 21, foi agitada para os confinados no Big Brother Brasil 24. Sem saber que foi detonado por Yasmin Brunet, Davi resolveu confrontar a modelo sobre suas alianças no reality show. Após perceber um distanciamento da loira, ele a chamou para uma conversa sincera e fez com que ela ‘surtasse’ ao repensar seus aliados no jogo.

Na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, Davi pausou a festa para aconselhar a modelo: "Você é uma pessoa muito coração, só que estou vendo que está indo pelo caminho errado, está se juntando com pessoas que estão jogando errado. Quem avisa amigo é. Sei que você não tem nada contra mim, sei que você está com os gnomos, Rodriguinho”, Davi iniciou.

“Não tenho nada contra eles também, mas em relação ao jogo, eles jogam sujo. Não tem ninguém errado que vai ganhar esse jogo aqui não. O errado vai meter o pé e você vai ver isso com seus próprios olhos ao vivo. Todo mundo que está errado vai sair, um por um. Só vai sobrar os três finalistas e só um vai ganhar o prêmio”, disse o motorista.

“Cuidado que essa pessoa pode ser você, e você pode perder uma coisa que já estava ganha”, ele concluiu aconselho: “Abra seus olhos”, disse Davi, que deixou a loira intrigada com o posicionamento de alguns brothers. Em resposta, Yasmin negou que estivesse jogando com Rodriguinho e Nizam e reforçou que sua única aliança na casa é Wanessa Camargo.

Mas, em conversa com a cantora, Yasmin surtou depois de receber os conselhos do motorista. Apesar de ficar com raiva, a loira admitiu que Davi pode estar certo sobre suas alianças e passou a repensar seu jogo ao lado de Wanessa: "Ele falou para eu tomar cuidado com quem eu ando porque eu tenho uma carreira lá fora”, iniciou.

“E tem muitas coisas que o Rodriguinho fala que eu não acho legal", a loira pontuou as falas problemáticas que levaram a eliminação de Lucas Pizane: "Mas a gente tá andando com ele, cara. Você sabe muito bem que ficamos mais tempo com ele. Tenho medo de isso respingar na gente”, Yasmin desabafou sobre o pagodeiro.

Wanessa, no entanto, rasgou elogios para o pagodeiro: "Eu amo ele, é um cara com uma história muito f*da. Ele é mais velho e tem coisas que ele não gosta e reclama porque não tem paciência mesmo", disse a artista, que tentou animar a modelo novamente para curtir a festa depois do clima ficar tenso com os conselhos do motorista.

Rodriguinho é afrontado durante festa:

Enquanto Yasmin e Wanessa ponderavam sobre Rodriguinho, Valesca Popozuda surpreendeu ao 'quebrar o protocolo' de não interagir com os brothers e afrontar o pagodeiro. Assim como em outras festas, o cantor ficou sentado e com os braços cruzados durante toda a apresentação e a funkeira perdeu a paciência; veja o vídeo.