BBB 24: Davi cai no choro ao recordar entrada no reality show: 'Nunca pensei'

Durante a primeira festa, o brother Davi ficou bastante emocionado por estar vivendo a experiência do BBB 24

A primeira festa do BBB 24, da Globo, agitou a noite de quarta-feira, 10, dos participantes do reality show. Após a apresentação do cantor Belo e sua entrada triunfal, o brother Davi caiu no choro ao recordar que foi escolhido por votação para entrar na casa mais vigiada do país.

Ao longo do evento, Matteus consolou o colega ao perceber sua emoção. "Não chora, rapaz. Você é famoso, cara! Não chora. Mano, eu estou apavorado. Estamos juntos, parabéns por ter chegado aqui também. Acredita", declarou ele.

Davi, por sua vez, continuou bastante emocionado e reforçou sua felicidade em estar dentro do BBB 24. "Eu nunca pensei passar por um momento desse não", afirmou o motorista de aplicativo. "Vamos aproveitar! Isso aqui é seu, rapaz. Vamos", aconselhou Matteus.

Vale lembrar que o brother fazia parte do Puxadinho da edição e foi escolhido pelo público, junto com Isabelle, para entrar na competição.

Belo detalha experiência após entrar 'voando' no BBB 24

O cantor Belo realizou o primeiro show no BBB 24 e surpreendeu os brothers e o público ao entrar na casa mais vigiada do país 'voando'. Em uma espécie de 'guindaste', o artista realizou uma entrada triunfal na festa, iniciada na noite de quarta-feira, 10.

Em entrevista ao Gshow, o artista contou detalhes da experiência inusitada. "Só o Boninho pra fazer isso comigo, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de altura, gente!", confessou o pagodeiro.

A ideia do diretor de TV, porém, deu muito certo e Belo revelou que já está pronto para outra aventura. "Acabou também, agora não tenho mais medo não. A próxima eu vou querer 150 metros. Sensacional, magnífico!", declarou Belo, por fim.