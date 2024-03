BBB 24: Davi avalia relação de brothers no jogo e aconselha: 'Para de ir atrás'

Alertou! Davi explicou para Isabelle como enxerga a relação dos brothers dentro do BBB 24 e aconselhou a sister a diferenciar amizade de jogo

Enquanto se preparam para dar início a um novo ciclo no BBB 24, da Globo, os participantes Davi e Isabelle aproveitaram o tempo livre para conversar um pouco a respeito do jogo. Sincero, o motorista de aplicativo explicou para a amiga como enxerga a relação entre os demais brothers da casa.

Davi, então, iniciou o assunto reforçando o cuidado que precisam ter ao falar sobre estratégias com os adversários. Nos últimos dias, o baiano chegou a alertar Cunhã a respeito de uma possível aproximação do outro grupo em determinado momento do jogo.

"É essa questão, a gente não pode jogar o jogo de outras pessoas, a gente tem que jogar o nosso jogo. Muitas pessoas que passaram por aqui deixaram ser levadas e influenciadas pelo jogo de outras pessoas. É como a gente fala aqui, direto: a gente não concorda com o jogo de algumas pessoas aqui dentro, você sabe de quem eu estou falando", declarou ele, sem citar nomes.

Na sequência, Davi explicou melhor a situação com um exemplo: "Essa pessoa que a gente está falando aqui, ela influencia outras pessoas. Tipo assim, ela é aproveitadora. [...] Um exemplo: a pessoa está ali, sofrendo, a pessoa está triste porque é a saída de um grande amigo da casa. Essa pessoa vai chegar junto, [...] mas tudo com intenção de conquistar só mais um voto", disse.

O motorista de aplicativo mencionou novamente a importância de saber separar o jogo pessoal de amizades. "Isso é o lado humano da gente. Normal a gente ver uma pessoa precisando de um abraço, de um carinho, de um cuidado, chorando, triste, e a gente ir abraçar. Agora, a gente tem que saber diferenciar jogo de amizade, tem que ser ser humano e tem que saber jogar", avisou.

Por fim, Davi aconselhou Isabelle sobre algumas amizades da sister: "Isabelle, para de ir atrás. Tá vendo que não é prioridade ali, mete o pé. Vai andar com quem anda com você; […] vai estar com quem quer estar com você. É daqui de dentro para lá pra fora", concluiu ele.

Davi conversa com Isabelle sobre a importância de se priorizar:



"A gente não pode querer traçar caminhos de outras pessoas e esquecer da gente, senão a gente estaciona, para, fica meio tchonga, queremos amar muitas pessoas e não nos amamos... Foi a conversa que a gente teve… pic.twitter.com/DTMQkpObVS — Antenados #BBB24 (@canalantenados) March 21, 2024

Davi analisa trajetória no reality

Durante a festa da líder Giovanna, Davi e Isabelle aproveitaram um momento a sós para conversar sobre os 70 dias de confinamento no BBB 24, da Globo. Ao longo do bate-papo, o brother se mostrou orgulhoso de sua trajetória no jogo e comentou com a amiga como se sente quando precisa enfrentar o paredão.

"Eu fico analisando, já passei foi coisa aqui, Isabelle. 70 dias de programa e foi uma história, dá até para escrever um livro", analisou o jovem, afirmando que terá muito assunto para contar quando participar de alguma entrevista após o reality show. Na sequência, Davi mencionou a etapa final da competição.

"Se eu chegar na final, vou falar que foram 100 dias de pura loucura. E assim, agora nesses últimos dias vai ser mais ainda. Porque a guerra não acaba, o jogo só termina quando acaba, mesmo que esteja nesse estágio que as pessoas começam a falar e a gente sabe o que pode acontecer", explicou o motorista de aplicativo para Cunhã.

Em seguida, ele revelou que a experiência de participar do programa foi um grande aprendizado de vida. Confira!