BBB 24: Davi analisa comportamento de sister e afirma: "Ela é falsa"

Durante conversa com Isabelle no BBB 24, Davi analisou a mudança no comportamento de uma sister e afirmou que ela é falsa

Nesta sexta-feira, 16, Davi confessou que está incomodado com a mudança de alguns colegas de confinamento no BBB 24. O motorista de aplicativo, que já tinha falado sobre a tentativa de aproximação de MC Bin Laden, contou que algumas pessoas mudaram a forma de tratá-lo.

Durante uma conversa com Isabelle, o baiano falou sobre como Wanessa Camargo está agindo diferente desde que ele escapou do paredão pela Prova Bate e Volta, e também como ele vem sendo bajulado após não ter sido escolhido pelo público para deixar a casa.

"Não é só no Bin Laden que eu não confio. Tem uma galera que eu não confio. Wanessa e Yasmin [Brunet] mesmo não confio. A Wanessa nem olhava na minha cara, eu voltei do Bate e Volta, e ela começou até a sorrir para mim com medo de eu ganhar alguma prova e indicar ela. Ela é falsa", disparou.

Davi revela como foi o primeiro encontro com a namorada

Durante a manhã desta sexta-feira, dia 16, Davi surpreendeu ao compartilhar detalhes de seu relacionamento com Mani Reggo. Após ser rotulado como 'mão de vaca' no BBB 24, o motorista de aplicativo mostrou uma faceta diferente ao revelar que investiu todo o seu salário em uma ocasião especial, o primeiro encontro com a namorada.

Davi contou que decidiu gastar todo dinheiro que tinha para impressionar a amada: "Eu estava no Exército e era recruta. Recruta do Exército recebe só mil reais. Aí eu recebi o meu salário, e ela tem uma lanchonetezinha em frente ao Quartel onde eu servia. Eu peguei o dia que eu tinha marcado de sair com ela. Eu tinha pago todas as minhas contas e tinha sobrado 465 reais na minha carteira. Aí eu falei: 'bora sair, estou com dinheiro hoje", disse o baiano, que ainda revelou que ele e a amada se jogaram na noitada com tudo que tinham direito. Saiba mais!