BBB 24: Davi analisa brother e dispara: "Não pode confiar"

No Quarto do Líder do BBB 24, Davi fala de jogo com Beatriz e Matteus. O motorista de aplicativo analisou a postura de Michel e deu sua opinião sincera sobre o brother.

"Um cara que a gente não pode confiar é o Michel, velho. Michel é um cara que, tipo assim, ele está ali e ele é um cara que é astuto. Ele vai conversar com você, ele vai falar com você, ele vai brincar com você, ele vai dar risada com você o dia todo, mas se chegar uma hora que ele ver que apertou o negócio, meu irmão. Ele bota você na forca e te enforca sem pena e não quer saber não", disse o baiano.

Davi, então, contou que o brother está na sua mira: "Só que também se eu estiver vivo e puder botar ele na forca, ele está lascado. Vai eu e ele. Ele está na minha mira ali velho, ele e um bocado aqui. Eu sou a pessoa nessa casa que tenho mais gente pra mirar e sou mais mirado. Quando penso que estou na paz de Deus aparece uma perturbação, Deus é mais, velho", finalizou.

Mais cedo, ele também falou sobre a aproximação de Fernanda e MC Bin Laden. "Esse jogo que elas fazem aí, velho. Não existe isso, estavam de mal porque o Bin votou nela um dia desses. Já tão se falando, já tão jogando junto, já estão no maior love, conversando sobre a vida, sobre tudo. Foi só o Rodriguinho sair, isso é tudo estratégia, é tudo falsidade. É uma cobra ali, aquela mulher. Não estava falando com o cara um dia desses, agora só está falando pra poder os dois jogarem juntos. Isso pra mim é ser uma cobra, né? Interesse", disparou.

Fernanda prevê derrota de Davi em paredão contra sister

Na academia do BBB 24, Fernanda conversou com MC Bin Laden sobre um possível paredão entre Davi e Yasmin Brunet. Para a sister, o baiano seria eliminado do reality show caso enfrentasse a modelo, pois acredita que ela seja forte.

"Davi já tem que começar a ir de novo [para o paredão]. Só que ele só vai pesar se for com um deles, tipo Davi, Bia e Alegrete [Matteus]. Aí de repente o Alegrete sai. Davi, Bia e Yasmin. O pessoal gosta da Yasmin também. Não tô falando aqui da casa, o púbico mesmo. De repente um Davi aí sai", observou ela.