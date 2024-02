BBB 24: Davi alerta Matteus sobre brother: "Fica ligado"

Matteus conversou com Davi e Deniziane sobre o comportamento de alguns brothers do BBB 24, e o baiano aproveitou para alertar o colega

Na cozinha do BBB 24, Davi, Deniziane e Matteus conversaram sobre algumas situações que estavam observando na casa. Após receber o Castigo do Monstro de Michel, que venceu a Prova do Anjo, o brother de Alegrete contou para os colegas que estava percebendo uma mudança de comportamento de outros colegas de confinamento.

"Não gosto de ficar muito parado. Eu estava na beirada da piscina já vendo uns olhares diferentes ali", contou Matteus. "Foi mesmo?", questionou Davi, bastante surpreso. "De quem?", perguntou Deniziane. "Uns quantos. Cochichinho. Não gosto desse tipo de coisa. Falei: vou ocupar minha cabeça que é melhor. Não adianta", explicou o brother. Após ouvir o brother, Davi fez um alerta. "Fica ligado também com Michel", avisou ele.

Mais cedo, Deniziane chegou a confessar que ficou surpresa com a escolha de Michel. A sister afirmou que ter sido escolhida para o Castigo do Monstro pelo brother "foi uma facada".

Matteus e Michel se estranham

O clima ficou tenso entre Matteus e Michel na casa do BBB 24, da Globo, após a decisão do Castigo do Monstro. Michel ganhou a prova do anjo e colocou o rival no castigo junto com Deniziane. Pouco depois, ele explicou que tomou a decisão por causa da proximidade do casal com Davi. Porém, Matteus tratou de esclarecer qual é sua verdadeira relação com Davi.

"Eu tinha certeza que eu ia para o paredão. E os dois motivos, ou o Davi me puxava, que ele já tinha me falado. Ou por voto de vocês por essa aproximação com o Davi", disse Michel. Então, Matteus contou que não vai se afastar de Davi e que os dois não falam de jogo.

"Isso não existe. Eu vou te explicar, vou deixar claro de saída já. Eu me dar bem com uma pessoa, eu não querer isolar uma pessoa é uma coisa. Jogar é totalmente diferente. Agora, porque eu ando com o Davi eu sou obrigado a votar junto? Não vou votar, cara. E eu sou assim, vou deixar bem claro. Pode todo mundo me votar porque eu tô andando com o Davi, mas tô pouco me lixando", declarou. Confira a conversa completa!