BBB 24: Davi abre o coração e pede perdão a Nizam por comportamento agressivo

Tudo em paz? Davi conversou com Nizam e pediu desculpas ao brother por atitude precipitada durante discussão no BBB 24

Depois de participar da dinâmica do 'Sincerão' no BBB 24, da Globo, Davi procurou Nizam e decidiu conversar com o brother a respeito do desentendimento envolvendo os dois no último domingo, 14. Em um bate-papo bastante sincero, o emparedado abriu o coração e pediu desculpas ao rival de jogo por seu comportamento agressivo no dia anterior.

"Eu falei que tinha que desabafar e dizer o que estava sentindo", iniciou Davi. "Você entendeu que você botou da maneira errada?", questionou Nizam, explicando que o nome do brother para o paredão foi decidido em consenso entre os seis jogadores que ficaram fora da votação.

O motorista de aplicativo, por sua vez, revelou que havia entendido a situação de outra forma, onde Nizam teria sido o primeiro a sugerir seu nome como opção de voto. "Agora, olhando no seu olho, me perdoe de coração. Não sabia dessas informações. Por isso, eu prefiro tirar essa parada aqui a limpo", declarou.

E completou: "Como falei com ele, errar é humano. Assumo meu erro aqui agora, mas foi por uma falta de informação e por um mal entendimento. Estou no paredão amanhã. Posso sair? Posso, mas estou aqui agora olhando no seu olho, porque sou verdadeiro e sou homem".

Ao final da conversa, Nizam disse ao brother que se sentiu ofendido durante a discussão calorosa entre os dois após Davi chamá-lo de 'moleque'. "Você me ofendeu na frente do Brasil inteiro", afirmou o executivo de contas.

Confira: