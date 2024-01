BBB 24: Dado Dolabella sai em defesa de Wanessa após polêmica: ‘Crueldade’

Dado Dolabella se pronunciou em defesa da namorada, Wanessa Camargo, após receber comentários negativos por comportamento da cantora no BBB 24

Durante a madrugada desta quarta-feira, 24, Dado Dolabella usou suas redes sociais para sair em defesa de sua namorada, Wanessa Camargo. O ator e cantor resolveu responder um dos comentários sobre um comportamento da cantora, que gerou polêmica fora do reality show da Globo, o Big Brother Brasil 24.

Nas redes sociais de Dado, a cantora foi alvo de críticas por ser vegana e, ao mesmo tempo, aparecer fumando durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil. Nos comentários de uma publicação do ator, uma internauta detonou a atitude da artista: "Tão natureba, tão vegana, e fuma. Dos bichos tem dó e dos próprios pulmões não", disse.

O ator decidiu rebater a crítica sobre sua amada publicamente: “Veganismo não é sobre ter saúde ou sobre o ser humano… é um movimento que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais na alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade”, Iniciou destacando o compromisso da amada com a luta contra a crueldade animal.

“Por extensão, que promova o desenvolvimento e uso de alternativas livres de origem animal para benefício de humanos, animais e meio ambiente”, Dado justificou a atitude de sua namorada, mas a seguidora reapareceu para reafirmar suas críticas a cantora novamente nos comentáios. Mas desta vez, o artista preferiu se manter em silêncio.

Vale mencionar que desde que Wanessa adentrou o confinamento, Dado usa suas redes sociais e participa de programas de televisão para prestar seu apoio à namorada. Assim que o nome da cantora foi divulgado entre os participantes Camarotes do reality show, ele enviou uma mensagem celebrando a novidade ao programa Fofocalizando, do SBT.

"O Brasil vai conhecer sem intermediários, sem fofoca, sem maquiagem, sem produção, ela com a essência dela, vai ser lindo. Eu estou com o coração disparado", garantiu Dolabella, que reencontrou Wanessa após 20 anos separados. Depois do divórcio da cantora, eles se encontraram por acaso e engataram o romance no final de 2022.

Em conversa com Yasmin durante a noite desta terça-feira, 23, Wanessa contou algumas músicas que escreveu para Dado Dolabella, seu namorado. Na cozinha, as sisters do BBB 24 falavam sobre as músicas que escolheram como suas favoritas e a cantora disse que optou por algumas que a faziam lembrar do amado, além de detalhar as composições apaixonadas.