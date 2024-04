BBB 24: Cozinhas são interditadas pelos dummies

O que aconteceu? Dummies entraram na casa do BBB 24 na manhã desta segunda-feira, 1º, e interditaram as cozinhas do reality show

A manhã desta segunda-feira, 1º, começou agitada na casa do BBB 24, da Globo. Isso porque os dummies entraram na propriedade para interditar as cozinhas do vip e da xepa.

Os ajudantes do reality show surpreenderam o brother Davi enquanto ele preparava o café da manhã. Eles entraram no local com divisórias, que foram colocadas bloqueando o acesso à pia, ao fogão e aos armários. Com isso, os brothers foram impedidos de usarem o local.

Apenas Davi estava no local na hora da atitude dos dummies. Ele ficou parado enquanto observava a movimentação. Logo depois, ele foi chamar Isabelle para contar a situação. "Aconteceu uma coisa sinistra aqui agora. Do nada eles entraram por aquela porta ali, botaram esses negócios aí, só mandaram eu sair. Acordei cedo, eu falei: vou tomar logo meu café da manhã por causa disso. Eu sabia", disse ele.

Então, o brother comentou: "Ou será que é pegadinha de 1º de abril?". Por sua vez, Isabelle deu risada. "Tu é muito esperto, curumim!", brincou.

Porém, a Globo ainda não deu explicações do que aconteceu.

Salário dos dummies

Os dummies são uma das figuras mais famosas do Big Brother Brasil. Os profissionais fantasiados participam da produção do programa, auxiliando os brothers nas dinâmicas, durante as provas e interferindo sempre que necessário.

Mas como funciona o contrato de um dummy? De acordo com o colunista André Romano do Observatório da TV, eles têm um contrato com validade de 4 meses com a emissora, período do reality global, e recebem entre R$3, 5 mil e R$4 mil.

Já Tadeu Schmidt, apresentador do BBB, fatura uma bolada por comandar o reality global. Ainda de acordo com o site, o jornalista ganha R$400 mil como funcionário da TV Globo. Mas esse salário mais do que quadruplica na época do programa.

Quando está apresentando o BBB, Tadeu recebe mais de R$2 milhões. Isso porque ele também ganha a porcentagem publicitária do reality.