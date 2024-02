BBB 24: Confira como será a dinâmica da semana no programa

Saiba como será a semana no BBB 24 que terá prova de resistência, bate e volta e paredão triplo

Hoje é o início de mais uma semana no Big Brother Brasil 24!

Antes do início da Prova do Líder, Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica da semana no reality global. Confira:

A semana começa com uma Prova do Líder de resistência. O vencedor ganhará um veto para usar na prova da próxima semana.

Na sexta-feira, 9, o novo líder deverá indicar as 4 pessoas para o Na Mira do Líder.

A Prova do Anjo será no sábado, 10. O novo anjo está imune e poderá imunizar mais um participante.

No domingo, a casa formará um paredão triplo. Após o anjo imunizar um brother e o líder revelar seu veredito, os brothers votarão aberto.

Os 4 mais votados pela casa estão no paredão. O líder ainda terá o direito de salvar 1 dos 4 emparedados. Os 3 que sobrarem disputam a Prova Bate e Volta, em que apenas 1 dos participantes poderá se livrar da berlinda.

A eliminação do paredão triplo acontecerá na terça-feira, dia 13.