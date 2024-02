BBB 24: Com novo bolo, brothers cantam 'parabéns' para Rodriguinho

Com bolo do VIP feito por Leidy Elin, o cantor Rodriguinho comemorou o seu aniversário ao lado de alguns brothers do BBB 24

Alguns brothers se reuniram na cozinha da Xepa do BBB 24 para cantar os 'parabéns' para Rodriguinho. O cantor, que está no paredão do reality com Fernanda e Lucas Henrique, completou 46 anos nesta terça-feira, 27, e não quis comemorar a data com o bolo feito por Davi.

Mas como prometido, Leidy Elin, que está no VIP, fez um novo bolo para o aniversariante, que agradeceu os colegas de confinamento. "Obrigada, gente", disse o pagodeiro. "Dá uma mordidinha", pediu Lucas Henrique. "Vamos cortar para todo mundo comer?", perguntou Leidy . "Tira daqui rápido", disse o cantor, que não pode comer por estar na Xepa.

Outros brothers que também não podem se deliciar com o bolo comentam sobre querer a comida do VIP. "Rodrigo, por favor, seu último ato", falou Giovanna Pitel. "Ela está louca", comentou Rodriguinho. "Leidy, a gente está quase no Tá com Nada", falou Yasmin Brunet.

🎂 Brothers comemoram o aniversário de Rodriguinho e Leidy Elin sugere: "Vamos lá cortar pra todo mundo comer [o bolo]?" 🥳 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/EiZpZpj8uA — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2024

Davi faz bolo para Rodriguinho e cantor reage

Aniversariante do dia, o cantor Rodriguinho reforçou mais uma vez que não quer celebrar a data especial dentro do BBB 24, da Globo. Durante a manhã desta terça-feira, 27, o pagodeiro contou para os colegas de confinamento que o brother Davi deu a ideia de todos cantarem 'parabéns'.

Ao longo da madrugada, o motorista de aplicativo preparou um bolo surpresa para comemorar mais um ano de vida do artista. Em conversa com Giovanna Pitel, Rodriguinho relatou o diálogo que teve com o adversário mais cedo: "Davi veio falar para mim de cantar parabéns... não tô com cabeça para essas coisas. Esse tipo de coisa não é assim que se faz", disse ele.

Fernanda, que também estava no local, aconselhou o amigo a conversar com Davi a respeito da situação. "Fala para ele que não quer e que não é nem para fazer", declarou a sister. "Ele falou para mim, 'fiz, se quiser reunir a galera depois do Raio-X...' Quero p*** nenhuma, rapaz. Eu quero reunir... como se eu tivesse escolha", desabafou Rodriguinho.