BBB 24: Com Fernanda na liderança, Rodriguinho bola plano para atrair mais aliados

Após Fernanda assumir a liderança da semana na noite da última quinta-feira, 1, as movimentações do jogo se iniciaram no BBB 24. Considerando os poderes da Líder, Rodriguinho bolou alguns planos para atrair mais aliados para seu grupo, que também conta com Giovanna Pitel.

Em conversa no quarto do líder, o cantor sugeriu que seu grupo se aproxime de Giovanna, Michel e Raquele para se fortalecer. "Você vai estar lá, eu vou, a gente chega os três e já começa a ideia. É ideia, não é chamar. É eles entenderem nossa ideologia e a gente entender a cabeça deles", planejou Rodriguinho.

Logo, ele e Pitel sugeriram usar algumas vantagens do VIP para atraí-los para seu grupo. "Fala pra eles: 'Um chocolatinho aqui. Quer um champanhe?'", sugeriu a dupla entre risadas. Rodriguinho ainda afirmou que seu trabalho já começou. "Eu já comecei esse papo aí com o Michel sobre você", disse o brother para Fernanda.

A líder também disse que já estava de olho professor de geografia, colocado no VIP após a prova da semana, mirando colocar o plano em ação. "Você viu que eu te falei que tava com certeza? Ele comprou a história", afirmou Fernanda, que foi reforçada pelo cantor. "Comprou, ele veio me falar", disse Rodriguinho.

Confira:

Esse trio vai dar trabalho! Rodriguinho quer que Fernanda convença Giovanna, Michel e Raquele a se unirem ao quarto gnomo para somar votos. "É isso. Fala para eles: toma um chocolatezinho aqui, quer um campanhe? um salame." #BBB24pic.twitter.com/4rLEUStFQg — igu (@omeninoigorr) February 2, 2024

Fernanda choca ao revelar quem vai colocar no paredão

Após assumir a liderança da semana, Fernandajá está decidida sobre quem irá indicar ao paredão. A nova Líder ignorou a briga que teve com Alane durante a semana e afirmou que irá mandar Deniziane para a belinda.

"Quero botar a Deniziane", disse ela, e foi questionada por Pitel sobre qual será a justificativa. "A justificativa do Rodrigo. Sabe qual? Num jogo de futebol, todo mundo vai no mais forte para poder desequilibrar o time. E aqui a gente vai no mais fraco, que a gente acha que é o mais fraco e deixa o forte de lado. Eu acho ela, como mulher, para mulher, uma concorrente forte para mim", disse ela.