BBB 24: Cleo critica comportamento de brother com Yasmin: 'Também já passei'

Não gostou! A atriz Cleo fez questão de deixar bem claro que não aprovou a atitude de um brother no BBB 24 com Yasmin Brunet

A atriz Cleo mostrou que está acompanhando de perto o BBB 24, da Globo. Através das redes sociais, a filha de Glória Pires comentou sobre os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil e não poupou críticas ao comportamento de do brother Davi.

Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, a famosa deixou claro que reprova o uso do termo 'psiu', usado pelo motorista de aplicativo durante um bate-boca com Yasmin Brunet. O episódio, inclusive, também gerou uma conversa séria entre o jovem e Wanessa Camargo.

"Psiu??? Aaaaaaa não!", escreveu Cleo, se referindo a palavra dita por Davi. Após a repercussão, internautas tentaram explicar que a expressão não foi usada para que Yasmin parasse de falar, mas a artista seguiu: "Sim, eu vou validar os sentimentos femininos porque eu também já passei por muita coisa. Não gostou, sinto muito".

Em seguida, ela esclareceu que não estava criticando diretamente Davi, mas sim o seu comportamento. "Não estou dizendo que ninguém é um monstro, ok! Só porque sei como essa rede funciona. Gente, não é sobre uma pessoa em específico, é sobre a ação de claramente induzir uma mulher a se calar no meio de uma conversa. Não transformar isso em briga de torcida, porque não é! Beijos", concluiu Cleo.

Wanessa diz que Davi não merece ganhar o programa

A cantora Wanessa Camargo voltou a falar sobre Davi e analisar a postura do brother no BBB 24. Depois da decisão do último paredão desta terça-feira, 06, a famosa comentou com Yasmin e Lucas Henrique que acredita que o participante não deveria ganhar o programa.

Segundo a namorada de Dado Dolabella, o motorista de aplicativo apresenta "falhas de caráter". Vale lembrar que na última semana, ela chamou Davi para conversar e até pediu desculpas dizendo que não pretende votar mais nele.

"Ele já tomou atitudes que, para mim, ele não merece estar aqui como finalista. O caráter dele, para mim, tem várias falhas muito graves em relação a outras pessoas que estão aqui que eu torço para ganhar, muito mais do que ele. Não estou falando nem de mim. Para mim, o Buda [Lucas Henrique], você, o Rodrigo, o Michel, a Raquele, a cunhã [Isabelle] , a Ane [Deniziane], o Alegrete, o Marcus, a Leidy. Todas essas pessoas merecem ganhar muito mais do que ele. Porque as falhas de caráter dele, para mim, são graves", analisou a famosa.