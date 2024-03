BBB 24: Ciúmes? Fernanda reclama de relação com Pitel: 'Um peso'

Após aproximação de Pitel com outros brothers, Fernanda reclama e desabafa de como anda sendo tratada na casa; confeiteira está se sentindo um peso

Após Pitel se aproximar bastante de Lucas Henrique, o que até acabou com o casamento do professor, Fernanda voltou a desabafar sobre a situação em que se encontra sua amizade com a assistente social.

Nesta terça-feira, 05, a confeiteira reclamou para Michel o que anda sentindo após a sua aliada se aproximar de outros participantes da casa. "Não gosto de alguns comentários que as pessoas fazem. (...) Ontem, por exemplo, entram Yasmin, Lucas e a Leidy e falam: 'Ah, a gente viu Fernanda perturbando Pitelzinha que queria dormir'. Nem sabem o que tá rolando, mas parece que eu perturbo a Pitelzinha que quer dormir. Olha como eles veem: 'Fernanda perturba os outros'", falou ela.

"Como se não houvesse uma troca, né? Como se ela não gostasse de você", opinou Michel. "Exato. Como se eu fosse um peso, como se eu queimasse ela, como se eu estragasse a vibe dela, como se eu impedisse ela de ser amiga dos outros", analisou Fernanda. "Você falou isso com ela?", perguntou Michel. "Não, não falei, eu ia falar, porque ela pode achar que eu tenho alguma insegurança com relação a ela, mas eu não tenho", respondeu a sister.

"É porque realmente os outros compraram ela numa questão coletiva e que eu não faço questão de ir para gente que me esculhamba, eu não sou falsa. Eu não faço questão de ficar sentadinha do lado de quem vota em mim (...) E ela realmente já é mais da galera, então as pessoas me colocam como o peso morto da Pitel", desabafou Fernanda, que, então, concluiu e se defendeu: "Não estou falando uma coisa de ciúme, é o que eu realmente sinto".

Ainda nos últimos das, Fernanda já havia cutucado Pitel sobre a relação com Lucas Henrique. A sister brincou ao chamar o professor de cônjuge da amiga.

O to passando mal que até o alegrete está enlouquecendo na casa por causa do Davi e a única preocupação da diva Fernanda tá sendo o Buda roubando a Pitel dela pic.twitter.com/JA97qZelcn — ؘ (@herangelunkind) March 5, 2024

