BBB 24: Campeã de A Fazenda defende Yasmin: 'Não conheço'

Campeã de A Fazenda e ex-BBB, Jaquelline Grohalski, defende Yasmin Brunet e alega que sister foi "abandonada" pelos conhecidos fora da casa

A campeã de A Fazenda e ex-BBB, Jaquelline Grohalski, defendeu a modelo Yasmin Brunet. A vencedora da última edição do reality show da Record TV resolveu dar sua opinião sobre a situação que loira se encontra e demonstrou solidariedade a ela.

Segundo Jaquelline, a herdeira de Luiza Brunet foi "abandonada" pelos amigos daqui de fora. Isso porque, após alguns acontecimentos dentro do programa, os conhecidos da influenciadora teriam se calado.

"Eu não conheço a Yasmim, mas tava pensando em algo aqui. Cadê os amigos dela que no início postavam e defendiam ela?", iniciou ela. "Às vezes, algumas coisas acontecem para a gente observar. As pessoas só querem nos defender quando estamos sendo vistos como bons porque ninguém quer se queimar com nossos erros", refletiu Jaquelline.

Fora do BBB 24, Yasmin Brunet está sendo criticada por algumas pessoas. A apresentadora Sonia Abrão é uma que detonou a postura da modelo.

Wanessa e Yasmin falam sobre Davi: "O que ele ta fazendo aqui?"

Yasmin, Wanessa e Michel conversaram na tarde desta segunda-feira, 5, sobre Davi. As sisters questionaram os motivos do motorista de aplicativo ainda estar no jogo.

A cantora insinuou que o baiano mentiu ao dizer que não costumava assistir ao Big Brother Brasil. "Ele finge que nunca assistiu, que ele é desligado, não tem Instagram...eu entendi que ele era um menino que, do nada....esse mundo nem é para ele e tal...", disse.

"Então por que ele se inscreveu?", questionou Yasmin. Wanessa afirma que foi pela faculdade e completa: "Tanto que ele queria, ele já conseguiu a faculdade. O que ele está fazendo aqui?", disparou dando risada.

Yasmin e Michel caem no riso e o professor brinca: "Wanessa tem boca de navalha".