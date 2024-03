BBB 24: Buda revela estar inseguro com vídeo do Anjo: 'Aparecer ou não'

Após flertar com Pitel com frequência, Buda revela insegurança em relação ao vídeo do Anjo; brother suspeita que esposa pode não aparecer

Após vencer a Prova do Anjo, Lucas Henrique comemorou que veria a até então esposa, Camila Moura, no vídeo enviado pela família. O brother parecia não suspeitar de que a relação estaria afetada depois de flertar inúmeras vezes com Pitel, contudo, na festa deste sábado, 09, ele demonstrou uma insegurança.

Enquanto aproveitava o evento na casa, o professor de capoeira comentou com Pitel que estava incomodado com algo e revelou que estava em dúvida se Camila apareceria durante o almoço do Anjo. A assistente social então questionou o motivo pelo qual ela não faria a participação no recado.

“Tô muito inseguro com uma parada", disse Buda. Pitel então perguntou o que seria: “O que? Se quiser falar!”. “É, não sei…”, desabafou. Pitel questionou: “É sobre o que?”.

O professor então comentou sobre o almoço: “É amanhã o vídeo do anjo, Camila vai aparecer ou não vai?”. Pitel mais uma vez perguntou: "Porque ela não apareceria?”. Buda se mostrou confuso: “Não sei, não sei o que tá passando lá fora!”.

Ao vencer a Prova do Anjo, Lucas Henrique celebrou a vitória e logo se mostrou contente na possibilidade de ver Camila Moura. A ex-mulher então se pronunciou ao ver a comemoração do brother.

É bom lembrar que o participante ganhou a Prova do Anjo neste sábado, 09, e colocou dois brothers no Castigo do Monstro. Ele já está emparedado por conta da consequência de ter deixado a Prova do Líder em primeiro. Mais cedo, ele arrematou o Poder Curinga no confessionário ao dar o maior lance de estalecas.

