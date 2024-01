BBB 24: Brothers recebem atenção do 'Big Boss' após ação proibida: 'Não pode'

Antes de mais uma noite de festa no BBB 24, alguns brothers receberam um alerta de Boninho e caíram na risada

Enquanto se preparavam para mais uma noite de festa no BBB 24, da Globo, alguns brothers receberam um alerta do Big Boss após realizarem um comportamento proibido dentro do reality show. Isso porque os participantes decidiram guardar chocolates que receberam no pré-festa.

Na ocasião, Fernanda e Lugi estavam em um dos quartos 'estocando' algumas barras para mais tarde. Assim que a ação foi percebida pela produção do programa, a voz de Boninho surgiu.

"Atenção! Todas as comidas e bebidas que entram no pré-festa devem ser consumidas somente no pré-festa, não pode guardar, não pode estocar, não pode armazenar", declarou o Big Boss, fazendo os brothers caírem na risada.

"Então vamos comer, vamos comer. Acabou a alegria. Devolve, rapaziada", se divertiu Vinicius Rodrigues. "As câmeras pegam tudo", comentou Fernanda. A voz, então, completou o recado: "Vocês terão muito chocolate na festa", finalizou Boninho.

Eles estavam guardando o chocolate que ganharam da Nestlé, mas o Big Boss disse que não pode kkkkkk#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/r9P8kY7Nd9 — Haftas Arden (@HaftasArden) January 18, 2024

Davi choca web ao mudar visual antes da festa

Após um dia bastante tenso com o resultado de mais um paredão, os brothers devem aproveitar a madrugada desta quarta-feira, 17, para se divertirem no BBB 24, da Globo. Antes de iniciar a diversão, o participante Davi resolveu radicalizar e mudou o visual pela primeira vez dentro da casa.

O motorista de aplicativo, que foi salvo pelo público em dois paredões consecutivos, pediu para que Juninho passasse a máquina zero em seu cabelo. "Valeu, mano", agradeceu ele ao ver o resultado.

Rapidamente, a mudança de Davi viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados da web. No site X, antigo Twitter, fãs do reality show reagiram à novidade. "Nosso mano Davi entrou pro time dos careca", brincou um.

"Tomei um susto agora que Davi passou careca na câmera", comentou outro. "Ficou parecido com Cezar Black", apontou um terceiro, se referindo ao ex-participante da edição anterior.

Confira o novo visual de Davi: